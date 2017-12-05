ДЛЯ ВСЕХ
11.00 - "Аленький цветочек". Театр кукол, улица Кирова, 36. Билеты здесь.
19:00 - БУЕРАК. Презентация альбом. "Дом Печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
19:00 - мастер-класс Ильдара Хусаинова в рамках программы "Ты — предприниматель". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, регистрация здесь.
19:00 - бесплатные открытые уроки по аргентинскому танго и фитнес-йоге. Школа аргентинского танго "Байрес", улица Сургутская, 11/2. Обязательная запись: 8-982-976-29-87.
19:30 - неделя фильмов Уэса Андерсона: "Поезд на Дарджилинг" (2007). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности, билеты здесь.
20:00 - хореографический спектакль "Река под рекой". Театр танцевальных форм "Контраст". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 – первое заседание Собрания молодых депутатов при Тюменской областной Думе, Большой зал заседаний ТОД, улица Республики 52.
С 10:00 - областной фестиваль социокультурной анимации "Творчество для всех". Областной реабилитационный центр "Родник", 9 км Салаирского тракта. Тел. (3452) 77-26-46, 8-950-484-73-38 - Людмила Николаевна Зыкова, заместитель руководителя центра "Родник"; 8 (3452) 43-11-54, 8-904-493-26-43 - Юлия Валерьевна Майорова, ведущий специалист ВОИ.
15:00 - церемония награждения городских организаций за трудоустройство юных тюменцев. Малый зал Тюменской городской думы, улица Первомайская, 20.
5-6 декабря - областной военно-патриотический Слет "Юные ратники". Детский оздоровительно-образовательный центр "Алые паруса" (24 км Червишевского тракта). Тел. 8-919-956-91-71 - Игорь Владимирович Ревякин, заместитель директора центра "Аванпост".
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1865 году в США было официально отменено рабство. За пять веков работорговли из Африки было насильно вывезено около 20 миллионов человек.
В 1877 году в свет вышел первый номер газеты "Washington Post".
В 1912 году при раскопках в египетской Амарне обнаружен бюст Нефертити.
В 1917 году парламент Финляндии принял решение об отделении из состава России и получении статуса независимого государства.
В 1921 году подписан Англо-ирландский договор, по которому ровно через год (6 декабря 1922) Ирландия получила независимость.
В 1945 году запатентована микроволновая печь.
В 1997 году военно-транспортный самолёт Ан-124 ВВС России упал на жилой дом в Иркутске. Погибли 72 человека.
В 2000 году открыт Ливерморий — химический элемент с атомным номером 116.
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