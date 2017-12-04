ДЛЯ ВСЕХ
11.00 - Губернаторские чтения: профессор Московского технологического университета (МИРЭА), Александр Райков с докладом "Цифровая экономика и искусственный интеллект: состояние и вызовы". Тюменская областная научная библиотека имени Менделеева, читальный зал, улица Орджоникидзе,
19:00 - Максим Аверин и Дмитрий Жойдик в спектакле "Отелло". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - лекция от колориста творческого объединения OGON.ME Алексея Нестеренко (Москва). "Медиаполис", улица Чернышевского 2а/12. Подробности здесь. Регистрация обязательна.
19:30 - неделя фильмов Уэса Андерсона: "Бесподобный мистер Фокс" (2009). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности, билеты здесь.
21:00 - Stand Up: Комиссаренко/Щербаков. Ресторан "Максимилианс", улица 50 Лет Октября, 8Б. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
С 10:00 - пленарное заседание и пресс-подход в рамках конференции, посвященной аутизму, в 11:10 – пресс-подход: Наталья Шевчик, первый замгубернатора, Алексей Царев, доверенное лицо Президента РФ, директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области, Маргарита Суворова, директор ТРАНБО "Открой мне мир". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Аккредитация по тел. (3452) 50-21-70,
11:00 - заседание комитета областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению. Малый зал (521 каб.), улица Республики, 52.
17:00 - церемония вручения высшей юридической премии "Юрист года", посвященной празднованию профессионального праздника Дня юриста. Большой зал заседаний ТОД, улица Республики, 52.
20:00 - торжественная церемония открытия первого лично-командного чемпионата России по зимнему плаванию, четвертого открытого Тюменского кубка по зимнему плаванию. Спортзал СЦ "Олимпийская Ребячка" (42-й км Ирбитского тракта). Пресс-секретарь соревнований: Быкова Ирина Николаевна, +7 908-874-13-31.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1812 году Наполеон оставил своё войско в России и отправился в Париж.
В 1925 году состоялась премьера фильма Эйзенштейна "Броненосец Потёмкин".
В 1931 году Советской властью взорван Храм Христа Спасителя в Москве.
В 1938 году в Москве основан Государственный дом радиовещания и звукозаписи (ГДРЗ).
В 1952 году в Лондоне начался великий смог 1952 года, унёсший жизни тысяч англичан.
В 1957 году в СССР спущен на воду первый в мире атомный ледокол "Ленин".
В 2003 году в Бурятии открыт Северо-Муйский железнодорожный тоннель. Его строительство продолжалось с перерывами 26 лет. Расчётный срок эксплуатации оценивается в сто лет.
В 2009 году произошел пожар в ночном клубе "Хромая лошадь" в Перми
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