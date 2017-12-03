ДЛЯ ВСЕХ
10:30 - концерт для "ползунков" – развивающие уроки, во время которых ваши малыши познакомятся с настоящими музыкальными инструментами. Театр кукол, улица Кирова, 36.
15:30 - бесплатная публичная лекция "Новые профессии в российских городах - вызов традиционному образованию и новые траектории карьеры". Спикер - основатель Центра прикладной урбанистики (ЦПУ) Святослав Мурунов. Институт социально-гуманитарных наук, улица Ленина 23, аудитория 501, вход свободный.
19:00 - импровизационное шоу "Сцена 21" от универсального юмористического театра "Уют". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - лекционная практика "Большой тренинг. Деньги". Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
19:30 - неделя фильмов Уэса Андерсона: "Академия Рашмор" (1998). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
14.00 - заседание комитета Тюменской областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям. Повестка заседания здесь. Обдлдума, улица Республики, 52.
14:00 - пресс-конференция "Первый лично-командный чемпионат России по зимнему плаванию. Четвертый открытый Тюменский кубок по зимнему плаванию" с участием председателя Тюменской областной федерации закаливания и спортивного зимнего плавания, координатора регионального партийного проекта "Моржи Тюмени" Алексея Салмина. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43, е-mail: manager@t-l.ru
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1707 году в Москве открыт военный госпиталь, первое в России государственное лечебное учреждение (ныне — Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко).
В 1932 году в СССР принимается декрет, запрещающий выдачу продовольственных карточек тунеядцам и паразитам.
В 1946 году на Московском заводе малолитражных автомобилей (с 1968 года – Автомобильный завод им. Ленинского комсомола, АЗЛК) был собран первый легковой автомобиль "Москвич-400".
В 1948 году Государственный комитет Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство зарегистрировал за номером 10475 изобретение Исааком Бруком и Баширом Рамеевым цифровой электронной вычислительной машины.
В 1987 году Совет Министров СССР принимает постановление об ограничении прописки крымских татар в некоторых населенных пунктах Крыма и Краснодарского края.
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