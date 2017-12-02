ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - "Игрушки", 11:00 - "Госпожа Метелица". Театр кукол, улица Кирова, 36. Билеты здесь.
11:00 - "Волшебный горшочек"; 14:00 - "Вино любви". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
12:00, 16:00 - "Остров сокровищ"- цирк на воде, улица Первомайская, 15. Подробности,билеты здесь.
13:00 - КонцептХаб. Захар Прилепин: "Донбасс: Война за мир". Музейный комплекс имени Словцова, улица Советская, 63. Подробности здесь.
С 14:00 - Второй всероссийский фестиваль хореографических спектаклей "Без слов". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Вход свободный, Подробности здесь.
18:00 - "С любимыми не расставайтесь". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - Дни киргизской культуры в Тюменской области. ДНК "Строитель", улица Республики, 179.
19:00 - балет-гала "Русский лебедь"; "Мелодия прекрасная звучит…" Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:30 - Мальбэк и Сюзанна. "Дом Печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
20:00 - Mad Meg — нью-йоркская группа, исполняющая песни в самопровозглашенном стиле “Панк Шансон Нуар”. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности, билеты здесь.
20:00- Обе-рек (акустика). Cover Pub "Ё-Бург", ул.50 Лет ВЛКСМ, 13. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1910 году на Парижской автовыставке впервые продемонстрирована неоновая лампа, изобретенная французским физиком Жоржем Клодом.
В 1966 году, в дни празднования 25-летия разгрома гитлеровских войск под Москвой, у Кремлевской стены был торжественно погребен прах Неизвестного солдата, перенесенный с места кровопролитных боев.
В 1989 году во время саммита на Мальте лидеры двух супердержав – президент США Джордж Буш и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев заявили, что их страны более не являются противниками.
В 1991 году Внешэкономбанк начал продажу валюты частным лицам, без чего не могла существовать нормальная ткань рыночных отношений. Доллар на тот момент стоил 90 рублей при покупке и 99 – при продаже.
В 2006 году сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса 2006 года.
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