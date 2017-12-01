ДЛЯ ВСЕХ
С 10:00 - Второй всероссийский фестиваль хореографических спектаклей "Без слов". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Вход свободный, Подробности здесь, нужна регистрация.
С 10:00 - открытие горнолыжного сезона. Воронинские горки, микрорайон Княжева, Февральский проезд, 9, в 12:00 - торжественная часть. Подробности здесь.
10:30, 12:00 - "Дюймовочка", 11:00 - "Три поросенка". Театр кукол, улица Кирова, 36. Билеты здесь.
11:00 - "Умная собачка Соня", 12:00 - "Иван-царевич и серый волк". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
12:00 - Дни белорусской культуры в Тюменской области. Гала-концерт "Из мгновений складываются судьбы", посвященный 20-летнему юбилею деятельности ТООО НКО "Автономия Беларусь"; 16:00 - Сольная концертная программа Карины Радуевой "В кругу друзей". ДНК "Строитель", улица Республики, 179. подробности здесь.
16:00 - "Остров сокровищ"- цирк на воде, улица Первомайская, 15. Подробности, билет здесь.
18:00 - "Мирандолина". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - Александр Рогов "Идеальный базовый гардероб". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Университетские субботы" в ТИУ: гроссмейстер Анатолий Карпов с лекцией "Природа vs Человек. Шах! Мат?", улица Мельникайте, 70. Регистрация здесь (тел. для журналистов - 8-982-985-06-05).
18:00 "Шесть блюд из одной курицы". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - дочерний состав A prima vista - Laura Palmer`s Chamber Orchestra.
Для вас играют и поют: скрипка, клавиши, ударные, конги, дарбука, труба, кларнет, тенор-саксофон, флейта, вокал (меццо-сопрано). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1857 году последовал высочайший рескрипт российского императора Александра II на имя виленского генерал-губернатора В.И. Назимова, положивший начало Крестьянской реформе 1861 года.
В 1893 году в Москве открылся торговый пассаж (магазин Общества Верхних торговых рядов на Красной площади), с 1953 года - Государственный универсальный магазин (ГУМ).
В 1927 году в Советской России открылся 15-й съезд партии, принявший решение коллективизировать сельское хозяйство.
В 1942 году Энрико Ферми получил первую контролируемую цепную ядерную реакцию.
В 1951 году в состав военно-морского флота СССР вошла первая подводная лодка проекта 613, с которого началось строительство подлодок второго поколения. По многим техническим показателям это была лучшая лодка среднего водоизмещения своего времени. Она являлась самой глубоководной (до 200 метров), могла находиться под водой до 10 дней, имела небывалую дальность хода - почти 9 тысяч километров.
В 1953 году в СССР отменен указ "О запрещении браков с иностранцами".
В 1960 году при возвращении на Землю из-за снижения по нерасчетной траектории сгорает третий советский корабль-спутник. Погибают находившиеся на борту собаки Пчёлка и Мушка, подопытные мыши, насекомые и растения.
В 1974 году начались ходовые испытания самого крупного в мире советского атомного ледокола "Арктика". Его длина достигает 136 метров, водоизмещение - 23,5 тыс. тонн, а скорость - 18 узлов (33 км/час).
В 1982 году хирурги из университета Юты впервые имплантировали постоянное искусственное сердце Барни Кларку, с которым он прожил 112 дней.
В 1992 году в Англии сотрудниками компании Sema, работающей в сфере мобильной связи, отправлено первое в мире SMS – сообщение: "Happy Christmas".
В 2010 году на iPhone запущен мессенджер Viber.
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