ДЛЯ ВСЕХ
С 10:00 - Второй всероссийский фестиваль хореографических спектаклей "Без слов". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Вход свободный, Подробности здесь, нужна регистрация.
11:00 - публичное обсуждение развития системы водоснабжения и водоотведения Тюмени. Большой зал заседаний заседаний Тюменской гордумы (ул. Первомайская, 20)
17:00 - спектакль "Барышня-крестьянка". Театр кукол, улица Кирова, 36. Билеты здесь.
18:30 - вебинар Школы инновационного мышления 4.0 со Стигом Оттоссоном — профессором инновационного менеджмента в Норвежском научно-технологическом университете (Норвегия). Технопарк, улица Республики, 142. Подробности, регистрация здесь.
19:00 - "Смешные деньги". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Не все коту масленица". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - литературно-музыкальная композиция "Ты не становишься воспоминанием…" Народный артист РФ Валерий Баринов, заслуженная артистка РФ Ольга Кабо, Матвей Костолевский (альт). Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Зимний бал Глеба Матвейчука". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - официальное открытие YesRockClub, улица Ленина, 4. Подробности здесь.
21:30 - "Шляпники" (THE HATTERS). КТЗ "Байконур", улица Максима Горького, 44/3. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
С 8:00 - Школа социального предпринимательства в Тюменском районе. Большой зал администрации Тюменского района, Московский тракт, 115 (1 этаж). Тел. 8 (3452) 288-851 - Сергей Ивченко.
С 8:40 - Всероссийский Smart City & IoT Хакатон - 48-часовой непрерывный марафон разработчиков "умных" систем и технологий. На территории Уральского федерального округа столь масштабное мероприятие пройдёт впервые. 9:00 - круглый стол "Умный город – это только начало". ТИУ, улица Мельникайте, 70 (7 корпус ТИУ), 7 этаж. Аккредитация - (3452) 390-330. Подробности о мероприятии здесь.
11:00 – пресс-конференция "Работа по профилактике и борьбе с распространением ВИЧ-инфекции". Участники: начальник управления департамента здравоохранения Татьяна Новикова, замглавврача Центра по профилактике и борьбе со СПИД Ольга Саража, пресс-секретарь центра Елена Лосева. Тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43, E-mail: manager@t-l.ru
13:30 - пресс-конференция, посвященная Открытому Региональному чемпионату "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Конференц-зал отеля "Спасская", улица Ленина, 2a. Спикеры: директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич, руководитель координационного центра Тюменской области WorldskillsRussia Ирина Микрюкова, директор облдепартамента образования и науки Алексей Райдер, директор ПАО СУЭНКО Данил Анучин, зам. технического директора "Автоград" Иван Покрышкин. Аккредитация на дни чемпионата (4-8 декабря). Тел. 8-922-474-60-36 - Ольга Панова.
14:00 - пресс-конференция, посвященная новогодним премьерам в Тюменском театре кукол. Участники: директор театра Василий Пустыльников, главный режиссер Сергей Грязнов, главный художник Сергей Перепёлкин, режиссер-постановщик Сергей Кузин. Тел. (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43, е-mail: manager@t-l.ru
14:00 - семинар по основам организации профилактической работы в сети Интернет. Администрация Тюменского района, Московский тракт, 115. Тел./факс 51-79-50.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1891 году Джеймс Нейсмит придумал игру баскетбол.
В 1913 году - установка первой линии конвейерной сборки на заводе компании "Форд Мотор Компани".
В 1959 году заключён Договор об Антарктике, согласно которому запрещено использование Антарктиды в каких бы то ни было военных целях.
В 1990 году проходчики, строившие Евротоннель с французской и британской сторон, встретились друг с другом под Ла-Маншем.
В 1996 году открылся телеканал СТС.
В 2001 году создана политическая партия "Единая Россия".
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