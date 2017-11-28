ДЛЯ ВСЕХ
С 10:00 - турниры от Cybersport Arena, 20:00 - награждение победителей. Технопарк, улица Республики, 142. Подробности здесь.
10:00 - мини-семинар "Зачем бизнесу нужен PR". Конференц-зал ООО "Тюмень-Софт", улица Салтыкова-Щедрина, 44. Подробности, регистрация здесь.
11:00 - "Золотой петушок". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Господа Головлевы". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Кипелов": "Звезды и кресты". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:30 - Школьная трилогия Джона Хьюза: "Выходной день Ферриса Бьюллера" / Ferris Bueller's Day Off (1986). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности, билеты здесь.
21:00 - Ирина Дубцова. Ресторан "Максимилианс", улица 50 Лет Октября, 8Б. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - закрытие ХIII областного слета юных инспекторов движения. Детский центр "Ребячья республика", 38-й километр Салаирского тракта. Тел. 794-555, 93-45-67.
12:00 - пресс-конференция "Актуальные вопросы, связанные с реализацией полномочий управляющих организаций и ТСЖ по размещению информации в ГИС ЖКХ" с участием начальника Госжилинспекции Тюменской области Ларисы Боровицкой; 14:00 - пресс-конференция о реализации мероприятий по содействию занятости граждан с инвалидностью в 2017 году. Участники: директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич, начальник управления занятости департамента труда и занятости населения Вадим Самсонов. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел. (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43, е-mail: manager@t-l.ru
14:00 - заседание комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам. Тюменская облдума, малый зал (521), улица Республики, 52.
16:00 – презентация перевода труда митрополита Тобольского и всея Сибири Святителя Иоанна (Максимовича) "Феатрон", подготовленного издательским центром "Русская неделя" к 430-летию Тобольска. Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Менделеева, ул. Орджоникидзе, 59.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1783 году в русскую азбуку была внесена поправка – появилась буква Ё. Идея принадлежала княгине Екатерине Дашковой, директору Академии Российской словесности, а на практике ввел в обиход новую литеру Николай Карамзин.
В 1870 году началось первое путешествие Н.М.Пржевальского по Центральной Азии. За четыре года экспедиции исследователю удалось внести существенные поправки в географическую карту.
В 1920 года в советской России объявлено о национализации тех малых предприятий, на которых заняты более 10 рабочих или при наличии "механического движителя" более пяти рабочих.
В 1945 году учредительная скупщина провозгласила создание Федеративной Народной Республики Югославия, с 1963 – Социалистическая Федеративная Республика Югославия. Самая западная страна социалистического лагеря с самой страшной и кровавой судьбой после его распада.
В 1947 году Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла план раздела Палестины на еврейское и арабское государства.
В 1997 году американец Эдвард Алофс становится самым старым в истории спорта участником чемпионатов мира, в возрасте 95 лет 289 дней выступив на чемпионате мира по гольфу. А на российской эстраде дебютирует русская музыкальная группа "Стрелки".
В 2009 году в Швейцарии состоялся референдум, итогом которого стал запрет на строительство минаретов.
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