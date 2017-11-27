28
ноября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 27 ноября 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

11:00 - "Золотой петушок". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Крейцерова соната". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Тётки". Гастроли Тобольского драматического театра им. П.П. Ершова. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - импровизационное шоу "Сцена 21" от театра-студии "Тишина". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

12:00  - открытие фотовыставкы #СеверныйКавказ_7историй. Аэропорт "Рошино", улица Сергея Ильюшина, 23. Аккредитация по эл.почте: nefedova_a@tass.ru, раб. +7 (499) 791-04-44 (Доб. 7676)

17:00 - XV юбилейная церемония награждения конкурса "Тюменская марка". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1895 году в Чикаго проведены первые официальные гонки на автомобилях. Улицы города к этому дню покрылись снегом, поэтому дистанция была сокращена до 52 миль (83,6 км). Из шести участников первым к финишу пришел Франк Дюри. Вторым и последним к концу пути через полтора часа добрался немец Оскар Мюллер. Остальные участники сошли с дистанции по техническим причинам.

В 1942 году правительство США обратилось к гражданам с просьбой пойти на действительно отважный шаг – отказаться от кофе. В связи с войной кофе продавалось по карточкам.

В 1943 году началась Тегеранская конференция глав правительств трёх союзных держав СССР (И. В. Сталин), США (Ф. Д. Рузвельт) и Великобритании (У. Черчилль).

Теги: повестка
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