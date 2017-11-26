ДЛЯ ВСЕХ
13:00- 16:00 - презентация инновационных технологий на городском пассажирском транспорте с демонстрацией техники. Площадь у администрации города Тюмени, улица Первомайская, 20.
18:00 - лекционная практика "Большой трениниг. Деньги". Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
19:00 - ТФО и Юлия Маточкина (меццо-сопрано). Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:30 - концерт-перфоманс музыкальной группы "Джаст Сьюзи". В рамках мероприятия пройдёт презентация клипа на жестовом языке на песню "Кто ты" и концерт "Джаст Сьюзи". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - вручение сертификатов авторам лучших видеопоздравлений для мам. Кофейня "Максим", улица Мельникайте, 78.
12:00 – открытие Всероссийских соревнований по фигурному катанию "Тюменский меридиан"; открытое первенство Тюменской области по фигурному катанию на коньках. "Прибой", проезд Борцов Октября, 2а, строение 1. Подробная программа здесь.
14:30 - церемония награждения победителей конкурса творческих работ "Я горжусь своим отцом, отчеством, Отечеством!" Большой зал Тюменской облдумы, улица Республики, 52.
19:00 - "МозгоБойня". Самые эрудированные и активные тюменцы поборются за призы от исторического парка "Россия – Моя история". Ресторан "Максимилианс", улица 50 Лет Октября, 8Б. Аккредитация до 14:00 часов 27.11 по телефону: 55 72 00 – Татьяна Пашинцева.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1895 году Альфред Нобель подписал своё завещание, по которому его состояние поступило в фонд Нобелевской премии. Доходы от фонда будут выплачиваться в виде премий тем, кто за предшествующий год внес наибольший вклад в прогресс человечества.
В 1914 году создана крупнейшая еврейская благотворительная организация Джойнт - помощь евреям, находящимся в нужде или опасности по всему земному шару вне США. К 2014 году представительства "Джойнта" действовали в 70 странах.
В 1967 году на экраны вышел фильм Константина Ершова и Георгия Кропачёва "Вий".
В 1971 году советская космическая станция "Марс-2" достигла Марса, доставив на эту планету капсулу с вымпелом, на котором был изображен герб Советского Союза. Спускаемому аппарату не удалось совершить мягкую посадку, он разбился, но все-таки стал первым предметом с Земли, оказавшимся на поверхности Марса.
В 2009 году произошло крушение поезда "Невский экспресс", приведшее к гибели 28 и ранениям не менее 132 человек. Согласно официальной версии, крушение явилось результатом теракта.
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