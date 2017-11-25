ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - ХХVIII междугородние соревнования "Тюменская купель-2017". Пруд на улице Мельникайте, 57/2. В программе – заплывы и кросс по пересечённой местности в "моржовой форме", подтягивание на перекладине и отжимание.
10:30, 12:00 - "Игрушки", 11:00 - "Не хочу быть собакой". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00, 12:00 - "Ёжик, Медвежонок и дырпыр"; 14:00 - "Зойкина квартира". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Парк органного периода"; 19:00 - "Кольцо Всевластия". Лауреат международных конкурсов Мария Блажевич (орган). Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
12:00 - географический диктант. Площадки в ТюмГУ, улица Перекопская, 15а, в ТИУ, улица Мельникайте, 70, ауд. 310-312, ТВВИКУ и ТПКУ. Подробности здесь.
12:00, 16:00 - "Остров сокровищ" - цирк на воде, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
14:00 - Дни культуры народов Кавказа и Закавказья в Тюменской области. ДНК "Строитель", улица Республики, 179.
18:00 - "РОМЕО & ДЖУЛЬЕТТА"; "Фантазии Фарятьева". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - тренинг "Как все успеть и не сойти с ума". Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
19:00 - группа "АнимациЯ". "Дом Печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
19:00 - инструментальный джэм в стиле "Цыганский джаз". Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
16:30 - пресс-конференция, посвященную показу спектакля "Метод Гренхольма" Московского Государственного театра наций в Тюмени. Спикеры - заслуженные артисты Российской Федерации Сергей Чонишвили и Игорь Гордин, Виктор Новакаускас – директор департамента культуры Тюменской области, Елена Бельская – главный эксперт по связям с государственными органами ООО "Сибур Тобольск". Тюменская филармония, 3 этаж, камерный зал. Аккредитация по телефону: 8-922-266-22-43 (Елена).
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1924 году Великий народный хурал провозгласил Монгольскую Народную Республику и утвердил конституцию второго в мире социалистического государства.
В 1939 году произошёл Майнильский инцидент, ставший формальным поводом для начала Советско-финской войны.
В 1959 году окончился неудачей старт американского космического аппарата серии "Пионер": аппарат упал в Атлантический океан.
В 1976 году в Окружном секретариате штата Нью-Мексико была зарегистрирована новая торговая марка "Microsoft".
В 2003 году состоялся последний полёт сверхзвукового пассажирского авиалайнера "Конкорд".
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