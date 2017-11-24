ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - "Курочка-ряба", 11:00 - "Зайкина избушка". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00, 12:00 - "Бармалей", волшебная сказка. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
14:00 - лекция Михаила Куртова "Глубинное обучение ANNs и алхимия", 16:00 - лекция Ксении Фоссар "Эмоциональный интеллект в эпоху больших данных". Школа перспективных исследований, улица 8 Марта, 2/1, вход свободный. Подробности здесь.
15:00 - "Мастер, музыка и Маргарита". Лауреат международных конкурсов Мария Блажевич (орган). Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
15:00 - фотоклуб по субботам. Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева, улица Орджоникидзе, 59. Подробности здесь.
16:00 - "Остров сокровищ" - цирк на воде, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
17:00-21:00 - VIII Международный фестиваль документального кино "КинЗА". Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Программа здесь. Вход свободный.
18:00 - "Ромео и Джульетта", трагедия в двух действиях. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Ханума". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:30 - НеЗнаюФильм: интерактивный показ с обсуждением. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
С 8:00 - школа социального предпринимательства в Тюменском районе. Большой зал Администрации Тюменского района, Московский тракт, 115, 1 этаж. Тел.: 8 (3452) 288-851 - Сергей Ивченко.
С 9:30 - SURF: Стэнфордский российско-американский форум - экскурсия в Ялуторовск. Транспорт для журналистов предоставляется по предварительной аккредитации; 18:00 – ужин в тюменских семьях. Контакты по предварительной аккредитации. По всем вопросам тел.: 8-922-473-73-60 – Кристина.
С 10:00 - конкурс самодеятельных театральных коллективов "Свет рампы". Дом культуры "Поиск". Тел. 8-982-927-25-72 - Анастасия Суркова.
14:00 - открытие чемпионата и первенства Тюменской области по художественной гимнастике, начало соревнований - в 09:00; награждение победителей и призеров и торжественное закрытие соревнований 26 ноября в 18:00. СК "Строймаш", тел. 8-909-190-63-75 - Ксения Евстратова.
15:00 - День молдавской культуры в Тюменской области с участием чрезвычайного и полномочного посла Молдова в Российской Федерации Андрея Негуца. ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Тел.: 8-922-476-96-46 - Анастасия Блябликова.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1837 году Уильям Кромптон из Таунтона, штат Массачусетс, запатентовал механический ткацкий станок.
В 1867 году Альфред Нобель запатентовал динамит.
В 1892 году с призывом "Нужно возродить Олимпийские игры!" - обратился к публике Пьер де Кубертен, выступая 25 ноября 1892 года в парадном зале Сорбонны на торжественном заседании по случаю пятилетия Союза французских атлетических обществ.
В 1933 году состоялся запуск первой советской ракеты с жидкостно-реактивным двигателем. Разработали и изготовили ее в Группе по изучению реактивного движения.
В 1973 году в связи с нефтяным кризисом президент США Ричард Никсон потребовал запретить в воскресенье продажу бензина потребителям.
В 1975 году Роберт Ледли запатентовал рентгеновский сканер для всего тела.
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