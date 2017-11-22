ДЛЯ ВСЕХ
10:45, 12:15, 15:00 - "Легенда о драконе". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
12:00-21:00 - VIII Международный фестиваль документального кино "КинЗА". Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Программа здесь. Вход свободный.
19:00 - Наталья Ужви (орган, Германия). Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Он, Она, окно, покойник". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Кеды. Dreams". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
19:30 - "Чудики" - в основу спектакля положены девять рассказов Василия Шукшина, в главной роли - Фёдор Добронравов. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:30 - трилогия Корнетто: "Армагеддец" / The World's End (2013). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - тринадцатое заседание Тюменской областной думы шестого созыва. ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1917 году Совнарком России издал декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов. В это же день в Петрограде создана комиссия "для расследования деятельности контрреволюционных офицеров".
В 1922 году Александр Грин завершил в Петербурге написание фантастической феерии "Алые паруса", посвятив её своей жене Нине.
В 1924 году состоялась первая широковещательная передача Московского радио. Начало регулярного радиовещания в СССР.
В 1942 году подписано Постановление Совнаркома СССР об образовании Московского механического института боеприпасов, позднее переименованного в Московский инженерно-физический институт (МИФИ).
В 1955 году в СССР взорвана водородная бомба "РДС-37", энергия взрыва которой составила "300 Хиросим". Для полной разработки и создания бомбы потребовалось 18 месяцев.
В 1990 году Верховный Совет СССР предоставляет чрезвычайные полномочия президенту МихаилуГорбачёву для поддержания порядка в СССР.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru