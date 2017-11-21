ДЛЯ ВСЕХ
13:00 - "Золотой петушок". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
14:00 - лекция "Крестьянский миф о царе". Тюменская областная научная библиотека имени Д.И. Менделеева, улица
18:00 - единый урок безопасности в сети "Интернет" - оnline-урок для родителей. Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности, регистрация здесь.
19:00 - Евгений Гришковец: "Прощание с бумагой". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Ирина Круг: "Промежутки любви". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Старший сын". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:30 - трилогия Корнетто: "Типа крутые легавые" / Hot Fuzz (2007). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - заседания постоянной комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению, 14:00 - по бюджету, налогам и финансам Тюменской городской Думы, улица Первомайская, 20, малый зал.
11:00 - пресс-конференция "Всемирный день борьбы с диабетом. Заболеваемость сахарным диабетом в Тюменской области". Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Участники: главный внештатный эндокринолог Тюменской области Людмила Суплотова, главврач Консультативно-диагностического центра "Эндос" Алсу Нелаева, представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области (Роспотребнадзор). Аккредитация по тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43, е-mail: manager@t-l.ru
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1906 году в России началась аграрная реформа Петра Столыпина.
В 1936 году в СССР постановлением Совнаркома разрешён искусственный аборт, если продолжение беременности угрожает жизни матери.
В 1960 году Запорожский завод "Коммунар" (теперь АО "АвтоЗАЗ") выпустил первую партию малолитражных легковых автомобилей "Запорожец".
В 1963 году в Далласе убит президент США Джон Кеннеди.
В 1990 году премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер объявила о своей отставке.
В 2003 году в Тбилиси произошел захват Грузинского парламента оппонентами президента Эдуарда Шеварднадзе.
В 2004 году на Украине началась "Оранжевая революция".
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