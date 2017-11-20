ДЛЯ ВСЕХ
9:30 - конференция Blockchain Siberia MeetUp. Если вы почему-то всё ещё не понимаете чем блокчейн отличается от биткойна, как эта технология меняет мир и чем помогает в развитии стартапов - приходите на мероприятие. участники - Тюменский государственный университет, ПАО "Сбербанк" и венчурный криптофонд FinShi Capital. Финансово-экономический институт ТюмГУ, улица Ленина, 16, аудитория 300. Вход свободный. Подробности здесь.
11:00 - литературный мастер-класс от советско-российского писателя Николая Шамсутдинова. Во время встречи он расскажет о своём творческом пути и почитает некоторые произведения. Каждый желающий может принести свои рукописи и поэт бесплатно даст экспертную оценку, поможет в написании и выборе направления в литературе. Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности, регистрация здесь.
12:00 - "Золотой петушок". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
15:00, 19:00 - импровизационное шоу "Сцена 21" в МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - шоу-концерт "CONCORD ORCHESTRA"."Симфонические рок-хиты". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности здесь.
19:00 - Александр Розенбаум. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:30 - трилогия Корнетто: "Зомби по имени Шон" / Shaun of the Dead (2004) . Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
20:00 - "Пушкин, Моцарт и Сальери". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - заседание постоянной комиссии по экономической политике и ЖКХ гордумы, 14:00 - заседание постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям, улица Первомайская, 20, малый зал.
11:00-17:00 - выездная сессия АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства". Журналистам, не имеющим аккредитации при правительстве ТО, нужно аккредитоваться по тел. 55-71-98 до 17:00 понедельника. С 15:30 - пленарное совещание "О мерах поддержки субъектов МСП, реализуемых АО "Корпорация "МСП", в том числе с использованием возможностей портала Бизнес-навигатора МСП" с участием губернатора. Правительство Тюменской области, улица Володарского, 45. Аккредитация СМИ в пресс-службе губернатора, тел. 55-71-74.
18:30 - церемония закрытия Трудового семестра – 2017 для бойцов студотрядов. Дворец творчества и спорта "Пионер". Пресс-служба ТИУ - (3452) 39-03-30.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1877 году Томас Эдисон изобрел фонограф. Американский изобретатель и предприниматель получил 1093 патента в США и около 3 тысяч в других странах мира. Помимо создания фонографа, Томас усовершенствовал телеграф, телефон, киноаппаратуру, разработал один из первых коммерчески успешных вариантов электрической лампы накаливания. Именно он предложил использовать в начале телефонного разговора слово "алло". В 1930 году стал иностранным почётным членом АН СССР.
В 1916 году затонул, натолкнувшись на немецкую мину, "Британник" — корабль-близнец "Титаника". Он ушёл на дно всего за 57 минут, тем не менее, погибли только 30 человек, так как были извлечены уроки из гибели "Титаника" в 1912 и "Лузитании" в 1915. Эвакуация была проведена чётко, без паники.
В 1942 году немецкая 6-я армия Фридриха Паулюса окружена под Сталинградом.
В 1991 году Указом Бориса Ельцина налоговая служба выделена из МинФина, а в 1996 году в этот же день президентом подписан закон о бухгалтерском учете. Налоговики и бухгалтера отмечают профессиональные праздники.
В 2013 году начался Евромайдан — массовая многомесячная акция протеста в центре Киева на Украине.
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