20
ноября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 19 ноября 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

16:00, 18:00, 20:00, 22:00 - VR-спектакль "В поисках автора". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

19:00 - мюзикл "Дубровский". Филармония, улица Республики, 34.

19:00 - лекционная практика "Большой тренинг. Семья". Спикер — Александр Сиквол, практикующий коуч, мотиватор и вдохновитель; руководитель Студии театра и танца "Алвик", режиссёр и хореограф. Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности, регистрация здесь.

20:00 - "Пушкин, Моцарт и Сальери". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности,билеты здесь.

20:00 - джаз, проверенный временем: Анастасия Русанова и квартет Вячеслава Токарева. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

17:00 - пресс-конференция по случаю приезда Деда Мороза в Тюмень. Администрация  Тюмени, улица Первомайская, 20, малый зал.
Аккредитация на пресс-конференцию, оставить заявку на интервью с Дедом Морозом и/или Александром Олешко можно через пресс-службу горадминистрации, телефон 46-40- 14.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1945 году начался Нюрнбергский процесс — суда над военными преступниками Третьего рейха.

В 1979 году впервые больному переливается искусственная кровь.

В 1985 году выпущена Microsoft Windows 1.0.

В 2004 году с космодрома Мыс Канаверал с помощью ракеты-носителя Дельта-2 7320-10 запущена орбитальная обсерватория Swift.

Теги: повестка
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

По вопросам размещения информации в рубрике «Повестка дня»
обращайтесь по адресу e-mail: sp@newsprom.ru

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2017