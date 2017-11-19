ДЛЯ ВСЕХ
16:00, 18:00, 20:00, 22:00 - VR-спектакль "В поисках автора". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - мюзикл "Дубровский". Филармония, улица Республики, 34.
19:00 - лекционная практика "Большой тренинг. Семья". Спикер — Александр Сиквол, практикующий коуч, мотиватор и вдохновитель; руководитель Студии театра и танца "Алвик", режиссёр и хореограф. Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности, регистрация здесь.
20:00 - "Пушкин, Моцарт и Сальери". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности,билеты здесь.
20:00 - джаз, проверенный временем: Анастасия Русанова и квартет Вячеслава Токарева. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
17:00 - пресс-конференция по случаю приезда Деда Мороза в Тюмень. Администрация Тюмени, улица Первомайская, 20, малый зал.
Аккредитация на пресс-конференцию, оставить заявку на интервью с Дедом Морозом и/или Александром Олешко можно через пресс-службу горадминистрации, телефон 46-40- 14.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1945 году начался Нюрнбергский процесс — суда над военными преступниками Третьего рейха.
В 1979 году впервые больному переливается искусственная кровь.
В 1985 году выпущена Microsoft Windows 1.0.
В 2004 году с космодрома Мыс Канаверал с помощью ракеты-носителя Дельта-2 7320-10 запущена орбитальная обсерватория Swift.
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