ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - "Несмеяна-царевна", 11:00 - "Аленький цветочек". Театр кукол, улица Кирова, 36. Билеты здесь.
11:00 - "Умная собачка Соня", 12:00 - "Иван-царевич и серый волк". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
12:00, 16:00 - цирк на воде "Остров сокровищ", улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
12:00 - открытый лекторий "Революция 1917 года в судьбах жителей Тобольской губернии". Музей частных коллекций, улица Домостроителей 22/2, сквер Казачьи луга. Вход свободный.
13:00- 18:00 - встреча формата "How to play". Мир настольных игр разнообразен и интересен, но для большинства людей он скрыт за сложностью правил и длительностью игровой партии. Тех, кто желает познакомиться с экономическими и военными стратегиями в настольном формате, магазин "Настоящие игры" пришлашает на встречу. Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности, регистрация здесь.
13:00 - конкурсная программа "Ах, какая женщина!" ДК "Водник", улица Судоремонтная, 1А. Вход свободный.
15:30-17:20 - массовое катание на коньках. Дворец спорта "ХК Рубин", улица Розы Люксембург, 12, корпус 1. Подробности здесь.
18:00 - "Мирандолина". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Жека. Евгений Григорьев. 1000 дорог. ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
19:00 - концерт Виктора Королева: "Золотые хиты". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
20:00 - спектакль "Приглашение на казнь", театр-студия "Будильник". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Спектакль-квартирник", посвященный творчеству Владимира Высоцкого. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
14:00 - 16:00 - презентация акции в подземных переходах "Ушел в исторический парк". Подземный переходв районе ТРЦ "Солнечный" будет выступать коллектив, исполняющий русские народные песни, а промоутеры – раздавать специально разработанные открытки с информацией об историческом парке.
19:00 - официальное закрытие конкурсно-образовательного проекта MediaСеть. Ресторан "Винтаж", улица Республики, 143A.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1824 году произошло крупнейшее в истории Санкт-Петербурга наводнение — уровень воды в Неве поднялся на 4,14 м выше ординара.
В 1919 году в Советской России создана Первая Конная армия.
В 1937 году академик Пётр Капица пишет письмо в правительство в знак протеста, что учёных лишают возможности читать иностранные журналы.
В 1942 году началось контрнаступление советских войск под Сталинградом.
В 1969 году американский космический корабль "Аполлон-12", пилотируемый астронавтами Чарльзом Конрадом, Аланом Бином и Ричардом Гордоном, осуществляет посадку на Луну. Тут нужно заметить, что бытует мнение, что нога человека пока не ступала на спутник Земли.
В 1986 году в СССР принимается Закон об индивидуальной трудовой деятельности.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru