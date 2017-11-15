ДЛЯ ВСЕХ
12:30 - "Золотой петушок". Театр кукол, улица Кирова, 36. Билеты здесь.
17:00 - открытие выставки фоторабот "Малый мир живой природы", автор – Егор Косин. Центральная городская библиотека, улица Луначарского, 51/3.
19:00 - "BrainStorm". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - шоу ТНТ "Импровизация". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Анна Франк". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Носферату". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:30 - неделя фильмов Мартина Скорсезе: "Остров Проклятых" (2009). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
12:00 - открытие отделения социализации для пожилых людей, страдающих деменцией. База Областного геронтологического центра, пр. Солнечный, 10. Тел. 8 (3452) 51-77-05 - Ирина Богунова.
14:00 - заседание Тюменской городской думы, улица Первомайская, 20.
16:00 – пресс-показ сказки "Иван-Царевич и Серый Волк", обсуждение спектакля. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Тел. 8-912-928-17-39.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1938 году - дата рождения спортивной дисциплины самбо.
В 1945 году образована ЮНЕСКО.
В 1965 году в СССР запущена "Венера-3", беспилотный космический корабль, который первым достиг поверхности Венеры (врезался в неё). Стал первым земным аппаратом, достигшим поверхность другой планеты.
В 1981 году, выступая на Пленуме ЦК, Леонид Брежнев затронул вопрос составления продовольственной программы. Он сказал, что "нет дела более важного, более благородного, чем удовлетворение самых жизненных нужд народа…"
В 1996 году - террористический акт в Каспийске, погибли 67 человек.
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