ДЛЯ ВСЕХ
11:00 - "Пусть всегда будет мама". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1.
19:00 - концерт известного оперного певца, счастливого обладателя лирического тенора Алессандро Сафина. Филармония, улица Республики, 34.Подробности, билеты здесь.
19:30 - неделя фильмов Мартина Скорсезе: "Нью-Йорк, Нью-Йорк" (1977). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
19:30 - премьера документального фильма "Экспедиция" про природный заповедник ХМАО "Малая Сосьва" в клубе аналоговой и документальной фотографии "8х10", улица Полины Осипенко, 81. ПОдробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
13:00 - открытие выставки украшений из камней, которые создали люди с инвалидностью. ДТиС "Пионер", ул. Челюскинцев, 46.
14:00 - пресс-конференция "Тюменская марка 2.0". Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1919 году - взятие Красной Армией города Омска. Поражение войск адмирала Колчака.
В 1936 году в СССР организуется Гидрометеорологическая служба.
В 1939 году на улицах Москвы проходит большой автопробег, посвящённый выпуску миллионного советского автомобиля.
В 1941 году нацисты в течение дня убивают в белорусском Слониме около 9 тысяч евреев.
В 1968 году состоялась первая в Европе трансплантация лёгкого.
В 1994 году открылось движение между Парижем и Лондоном через туннель под Ла-Маншем.
В 2007 году с помощью европейской РН Ариан 5 ECA с космодрома Куру во Французской Гвиане был осуществлён запуск бразильского телекоммуникационного спутника Star One C1 и британского военного спутника связи Skynet 5B.
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