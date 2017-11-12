ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - – открытие городского конкурса детского и юношеского творчества "Золотой микрофон". ДК "Торфяник", улица Малышева, 26 (для журналистов аккредитоваться по тел. 8-919-928-80-98, Екатерина).
19:00 - "Сирена и Виктория". Комедия по пьесе Александра Галина. В ролях: Татьяна Кравченко, Олеся Железняк, Николай Добрынин. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности здесь.
19:00 - митрополит Иларион (Алфеев). Концерт №2 авторского абонемента маэстро Антона Шароева "Христианское Благоговение". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - лекционная практика "Большой тренинг. Здоровье". Спикер: Александр Сиквол - коуч, мотиватор и вдохновитель; руководитель Студии театра и танца "Алвик", режиссёр и хореограф. Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
19:30 - неделя фильмов Мартина Скорсезе: "Славные парни" (1990). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1805 году венский мясник Иоганн Ланер изобрел сосиски.
В 1851 году начала действовать телеграфная служба между Лондоном и Парижем.
В 1851 году открылись железнодорожного сообщения и телеграфной связи между Москвой и Петербургом.
В 1872 году вышло в свет первое издание "Азбуки" Льва Толстого.
В 1917 году произошел разгром революционными войсками мятежа Керенского—Краснова. Этот же день считается началом всеобщей забастовки в Финляндии.
В 1918 году император Венгрии Карл I (Карл IV) и король Саксонии Фридрих Aвгуст III отреклись от престолов.
В 1928 году на базе лаборатории по изучению мозга Ленина немецкого физиолога Оскара Фогта в Москве создан Институт мозга.
В 1978 году состоялся запуск американской высокоэнергетической астрономической обсерватории "ХЭАО-2", с помощью которой обнаружат рентгеновское излучение квазара, удалённого от Земли на расстоянии 10 000 000 000 световых лет.
В 2015 году - террористические акты в Париже, Франция
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