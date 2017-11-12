ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - "Как Маша поссорилась с подушкой", 11:00 - "Наш необыкновенный концерт". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - гастроли Русского драматического театра Удмуртии: музыкальная сказка "Аленький цветочек". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Ёжик, Медвежонок и дырпыр", 14:00 - "Портрет". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
11:00 - благотворительный концерт "Цвет культуры". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности здесь.
12:00 - мастер-класс по игротехнике. Спикеры: Савостикова Екатерина — преподаватель-игротехник краудсорс-платформы EduNet, выпускница программы "Учитель для России"; Красников Сергей — гейм-дизайнер краудсорс-платформы EduNet; Алатарцев Илья — специалист краудсорс-платформа EduNet. Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
16:00 - "Остров сокровищ". Цирк на воде, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
16:00 - большой детский концерт от RomanticSound. ТОНБ, улица Орджоникидзе, 59. Подробности здесь.
16:00 – лекция о мультидисциплинарном дизайне от представителей White Russian Studio Станислава Антипова и Романа Любимова, сотрудничавшими с Esquire, Яндекс, Ростелеком, Сб, Yota, Google, Disney, Philip, Мегафон, Лего, Афиша. Регистрация здесь.
19:00 - гастроли Русского драматического театра Удмуртии: "Между небом и землей". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - трио Андрея Злояна - традиционный джаз с упором на гитарные соло, вышедший из разных форм и традиций, уникальный авторский сплав. Искрометный фьюжн компиляций и джазовых составляющих. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
20:00 - концерт "АлоэВера" обещает стать по-настоящему масштабным, ярким и громким музыкальным праздником в Тюмени. "Дом Печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1784 году в Оксфорде поднялся в воздух на шальере (так называли аэростаты с оболочками, наполненными водородом) Джеймс Садлер, став первым английским аэронавтом.
В 1803 году Николай Михайлович Карамзин официально назначен "российским историографом".
В 1847 году состоялась первая общественная демонстрация использования хлороформа как анестезирующего вещества произведена Джеймсом Симпсоном в Университете Эдинбурга.
В 1917 году Зимний дворец в Петрограде объявляется Государственным музеем.
В 1933 году на парламентских выборах в Германии 92 % голосов отдано за список кандидатов от нацистской партии (96 % мест в парламенте). В этот же день сделана первая фотография предполагаемого лох-несского чудовища - чрезвычайно низкого качества размытое изображение некой S-образной фигуры. Грей подтвердил информацию о внешнем виде существа, а эксперты из Кодака, проверив негативы, заявили, что они подлинные. Ученые однако встретили изображение крайне скептично.
В 1960 году вступила в строй первая российская атомная подлодка проекта 658 с тремя баллистическими ракетами Р-13.
В 1970 году на Индию и пакистанскую провинцию Восточная Бенгалия (ныне Бангладеш) обрушились циклон и мощная приливная волна, приведшие к гибели свыше 500 тыс. человек.
В 1986 году в СССР создан Советский фонд культуры во главе с Дмитрием Лихачёвым.
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