ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - "Загадки природы", 11:00 - "Теремок". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00, 13:00 - "Аленький цветочек". Театр кукол, улица Кирова, 36. Билеты здесь.
11:00 - гастроли Русского драматического театра Удмуртии: музыкальна сказка "Аленький цветочек". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
11:00, 12:00 - "Бармалей", волшебная сказка. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
12:00 - Calvert Forum Siberia: презентация магистерской программы по креативным индустриям Школы перспективных исследований ТюмГУ, Тюмень, улица 8 Марта, 2/1. 12:00-13:30 — мастер-классы Calvert Forum Siberia: № 1 "Менеджмент и стратегический маркетинг креативных хабов и инновационных проектов" В партнерстве с международной исследовательской организацией Nesta; 14:0-15:30 — № 2 "Социальные проекты в большом городе: новые форматы и ресурсы"; 16:00-17:30 — № 3 "Современное медиапространство. Особенности развития креативных и социальных проектов в онлайн-медиа"; 18:00-20:30 — стартап-сессия "Digital-проекты в городской среде". "Медиаполис", улица Чернышевского, 2а/12. Подробности здесь. Для СМИ вход на все площадки свободный.
15:00 - приглашение к танцу: ансамбль народного танца "Юность Сибири" и хореографический ансамбль "Солнечная карусель". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
16:00 - "Остров сокровищ". Цирк на воде. Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Вечера на хуторе близ Диканьки", 10-летие спектакля. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - вечер комедийной импровизации BreakFastBand. МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Ритм жизни": дуэт ударных инструментов "Мока" – Александра и Михаил Топалиди. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - гастроли Русского драматического театра Удмуртии: "Чайка". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Stigmata": российская металкор-группа, которую не только услышали, но и моментально полюбили с момента выхода её дебютного альбома "Конвейер снов". КТЗ "Байконур", улица Горького, 44/3. Подробности, билеты здесь.
19:00 - марафон фильмов с Леонардо ДиКаприо: "Поймай меня, если сможешь" (2002) и "Выживший" (2015). Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1765 году по инициативе Екатерины II основано Императорское Вольное экономическое общество к поощрению в России земледелия и домостроительства (ВЭО), одно из старейших в мире и первое в России научное экономическое общество.
В 1837 году открылось движения по первой железной дороге в России между Санкт-Петербургом и Царским Селом.
В 1936 году в Англии впервые в мире по телевидению был показан прогноз погоды.
В 1983 году калифорнийский студент Фред Коэн успешно завершает курсовую работу по созданию программы, которая была способна к саморазмножению и распространению по сетям.
В 2002 году в архиве электронных публикаций Лос-Аламосской национальной лаборатории США появляется статья российского учёного Григория Перельмана, из которой, в частности, следовала справедливость знаменитой гипотезы Пуанкаре. Таким образом, была доказана гипотеза Пуанкаре и решена одна из семи задач тысячелетия по версии математического института Клэя.
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