ДЛЯ ВСЕХ
11:00 - Calvert Forum Siberia — ежегодное мероприятие, собирающее международных экспертов в области креативного предпринимательства и социального проектирования. 12:45-14:15 — сессия "Креативная среда Сибири: в поисках новых ресурсов"; 14:15-15:45 — сессия "Креативные инструменты городского развития и социального проектирования"; 16:00-17:30 — сессия "Образование в области креативных индустрий". Молодежный центр "Космос", улица Республики, 165А. Подробности здесь.
11:00, 13:00 - "Аленький цветочек". Театр кукол, улица Кирова, 36. Билеты здесь.
11:00 - гастроли Русского драматического театра Удмуртии: музыкальна сказка "Аленький цветочек". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Terra incognita: музыка XX века в исполнении Александра Князева (виолончель) и ТФО. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - гастроли Русского драматического театра Удмуртии: "Ужин дураков". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - орган + дудук - концерт в Католическом костеле. В программе - произведения Вивальди, Баха и армянские духовные мелодии. Улица Ленина, 7. Бронь по тел.: 8-982-903-1051 Екатерина, 8-905-826-8521 (Мария, смс, Viber). Подробности здесь.
19:00 - спектакль "Река возвращается". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:30 - Неделя фестивального кино: "Драйв" (2011), режиссер - Николас Виндинг Рефн. Fabric bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
20:30 - JAH KHALIB. Основной зал КТЗ "Золотые ворота Сибири", улица Герцена, 87. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
9:00 - нейрошкола объединения нейроанестезиологов и нейрореаниматологов "Неотложная помощь больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения и черепно-мозговой травмой". Технопарк, улица Республики, 142. Тел. 8-912-992-81-68 - Александра Малыгина.
11:00 - IV Международная конференция Calvert Forum Siberia - пленарная сессия: "Формула новой экономики: креативные индустрии и технологический прорыв". 12:30 - пресс-подход - В. Якушев, А. Кудрин, А. Дюков. МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. 13:00 - презентация проекта "Мастера Сибири". Пресс-подход - А. Кудрин и А. Дюков. Школа перспективных исследований на площадке ТюмГУ, улица 8 Марта, 2/1 (угол улиц Хохрякова и Водопроводной). На все мероприятия необходима аккредитация по тел. 8-982-942-82-12, Екатерина и письмом с контактными данными на почту: dept10@idol-tmn.com (ФИО, СМИ, должность, телефон, почта, список оборудования – в связи с охраной на мероприятии, регистрация оборудования (камеры, фотоаппараты) обязательна).
14:00 - открытие профориентационной площадки SEED компании "Шлюмберже" в детском городе профессий "Юнвиль". ТЦ "Фаворит", улица Валерии Гнаровской, 12, цокольный этаж. Тел. 51-79-50 - Ольга Быстрова.
15:00 - торжество по случаю Дня сотрудника ОВД РФ. ДК "Нефтяник", ул. П. Осипенко, д. 1. Аккредитация по тел.: (3452) 79-39-03, 79-30-12, e-mail: mvd72@mvd.gov.ru
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1885 году немецкие инженеры Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах установили разработанный ими двигатель внутреннего сгорания на деревянный велосипед, который совершает в этот день свою первую поездку.
В 1917 году в Советской России принято постановление "О рабочей милиции". С 1962 отмечается как профессиональный праздник.
В 1927 году состоялся Всемирный конгресс друзей СССР в Москве.
В 1961 году Сталинград переименовывается в Волгоград.
В 1970 году Советский Союз запускает научную космическую станцию "Луна-17", которая через неделю прилунится в районе Моря Дождей. На поверхность спутника Земли выедет первое самоходное устройство "Луноход-1", которое будет управляться с Земли и путешествовать по лунной поверхности 11 месяцев.
В 1983 году на семинаре по компьютерной безопасности Фред Коэн представляет первый вирус.
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