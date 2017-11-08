ДЛЯ ВСЕХ
12:00 - встреча с поэтом и журналистом Александром Шестаковым в честь 85-летия писателя и выхода его книги "Воюй, строка, убей войну!.." Литературно-краеведческий центр, улица Первомайская, 14. Вход свободный.
19:00 - открытие музейного комплекса Ивана Словцова выставкой "Работа никогда не завершается" – специальным проектом 4-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства, улица Советская, 63.
19:00 - Лев Лещенко. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - гастроли Русского драматического театра Удмуртии: "Личная жизнь". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Формэйшн Вера" с программой "Танцуют все". ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Билеты здесь.
19:30 - Неделя фестивального кино: "Окча" (2017), режиссер - Пон Джун Хо. Fabric bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
20:00 - спектакль "Полёт над городом". Театр-студия "Май". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
21:00 - Матвей Мельников, более известный по псевдонимом МОТ. Ресторан "Максимилианс", улица 50 Лет Октября, 8Б. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - конференция "Код информационной безопасности". Подробности, аккредитация здесь.
10:00 - круглый стол "Инвестиции в аграрный сектор как эффективный инструмент роста, создание новых производств, динамика потребительского спроса и особенности развития в сфере птицеводства". В качестве экспертов выступят: Андрей Шальнев – замдиректора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, Рустем Бетляев - начальник управления по животноводству, Главный государственный инспектор Тюменской области в области племенного животноводства, Владимир Ковин - председатель комитета облдумы по аграрным вопросам и земельным отношениям, Николай Колокольников - гендиректор ООО "Абсолют-Агро", Сергей Тимофеев - гендиректор ОАО "Пышминская". Double Tree by Hilton, улица Орджоникидзе, 46, конференц-зале Silver (2-й этаж).
10:30 - пресс-тур при открытии специального проекта в Тюмени "Работа никогда не заканчивается" в рамках 4-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства. 11:00 - пресс-конференция в правительстве ТО (Володарского, 45), 12:15 - пресс-тур по музейному комплексу Ивана Словцова (Советская, 63). Аккредитованные СМИ.
11:00-12:00 - межрегиональная акция по проверке качества топлива "Топливный класс". Презентация мобильной лаборатории и тестирование топлива. АЗС "Газпромнефть" №330, улица Окружная, 200. Аккредитация – e-mail fedorov@press-papier.ru, тел.: +7(952)271-76-00 - Евгений Федоров. Контакты на площадке: +7 (906)822-48-87, Алена Пономарева.
11:00 - пресс-конференция "Месячник, посвященный борьбе с инсультами. Результаты работы по проблеме распространения случаев инсульта в регионе". Участники: главный внештатный невролог департамента здравоохранения Тюменской области Джинна Лебедева и руководитель неврологической службы Областной клинической больницы №2 Михаил Журавлев. Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. Аккредитация по телефонам: (3452) 75-21-61, 75-21-60.
16:00 - заседание палаты представителей органов ТОС Тюмени. В повестке вопросы о результатах взаимодействия органов ТОС и администрации города по формированию комфортной городской среды, а также о реализации муниципального гранта "Мы – вместе!". В заседании палаты примут участие представители всех городских органов ТОС, управ административных округов. Малый зал администрации города, улица Первомайская, 20.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1906 году началась аграрная реформа Петра Столыпина.
В 1911 году парижанин Жорж Клод запатентовал неоновую рекламу.
В 1917 году завершился II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов.
Совет Народных Комиссаров (СНК) обратился ко всем народам о мире.
В 1918 году в ходе Ноябрьской революции в Германии император Вильгельм II отрекся от престола.
В 1923 году подавлен Пивной путч в Мюнхене, руководимый Адольфом Гитлером.
В 1938 году - "Хрустальная ночь" в нацистской Германии: сжигаются еврейские дома, школы и синагоги; разграблены принадлежащие евреям магазины.
В 1979 году вследствие ошибки американского компьютера системы NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки\North American Aerospace Defense Command), сообщившего о советском ядерном нападении, в США объявлена ядерная тревога. В течение десяти минут мир находился на краю ядерной войны. Позднее было установлено, что причиной инцидента стала компьютерная лента, предназначенная для отработки действий при ракетном нападении, которая была ошибочно загружена в компьютер, находящийся на боевом дежурстве.
В 1989 году в ночь с 9 на 10 ноября открывается свободный проход граждан из Восточной в Западную часть Берлина. Начинается разрушение Берлинской стены.
В 2005 году европейский зонд "Венера-экспресс" стартовал к Венере.
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