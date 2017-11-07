ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - гастроли Русского драматического театра Удмуртии: "Вечера на хуторе близ Диканьки". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Формэйшн Вера" с программой "Танцуют все". ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Билеты здесь.
19:00 - "Квиз, плиз! TMN #2". Гриль-таверна "ЕрмолаевЪ", улица Первомайская, 38а. Подробности, регистрация здесь.
19:30 - Неделя фестивального кино: "Древо Жизни" (2010), режиссер Теренс Малик. Fabric bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - открытие III форума "Сообщество Сибири". Подведение итогов конкурса "Как нам обустроить Сибирь". Технопарк, улица Республики, 142.
11:00 - заседание Совета по реализации приоритетных проектов в сфере агропромышленного комплекса Тюменской области. Аккредитация по e-mail: press@72to.ru.
15:00 - заседание пресс-клуба "НЕФОРМАТ":"Интернет вещей и эффективность городской инфраструктуры Тюмени сегодня: планы и перспективы". Планируется обсудить, есть ли возможность реализовать в городе проект SmartСity. Пресс-центр Тюменской областной научной библиотеки им. Менделеева, улица Орджоникидзе, 59, 2 этаж. Аккредитация у куратора пресс-клуба Аллы Власовой, тел. 8-912-922-66-71, vlasova_alla@mail.ru
16:00 - торжество по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Аккредитация в пресс-службе департамента АПК.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1895 году в процессе экспериментов с электричеством Вильгельм Рентген открыл излучение, названное им X-лучами, впоследствии в честь учёного названное рентгеновским.
В 1923 году - "Пивной путч" в Мюнхене: попытка захвата государственной власти, предпринятая НСДАП.
В 1961 году вышел в эфир первый выпуск программы КВН ("Клуб весёлых и находчивых").
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