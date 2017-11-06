7
ноября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 06 ноября 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

9:00 – 17:30 - Всероссийский день приема предпринимателей в органах прокуратуры. Тюменская областная прокуратура, улица 50 лет Октября, 31. Подробности здесь.

11:00  –  демонстрация в честь 100-летия революции. Шествие по улице Республики от технопарка (Республики 142); 11:45 – митинг на Центральной площади у памятника Ленину. Организатор - обком РКРП-КПСС.

12:00 - встреча с французской писательницей Эммануэль Мэзоннев. Библиотека имени Антона Чехова, улица Северная, 2. Подробности здесь.

18:00 -выступление лучших чтецов конкурса художественного слова "Буревестник", посвященного 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Пелагея". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:30 - Неделя фестивального кино: "Олдбой" (2003), режиссер - Чхан Ук Пак. Fabric bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1917 году - Октябрьская революция. Начало гражданской войны в России.

В 1924 году в демонстрации на Красной площади в Москве приняли участие 10 первых изготовленных в СССР грузовых автомобилей АМО-Ф-15.

В 1941 году, во время Московской битвы, на Красной площади проведён парад. В этот же день ВВС Третьего рейха потопили близ Ялты санитарный теплоход "Армения" с 7000 человек на борту.

В 1949 году получена первая нефть на Нефтяных Камнях (Азербайджан) - старейшей в мире морской нефтяной платформе.

В 1990 году слесарь Александр Шмонов стрелял в Михаила Горбачёва на праздничной демонстрации.

Теги: повестка
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