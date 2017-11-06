ДЛЯ ВСЕХ
9:00 – 17:30 - Всероссийский день приема предпринимателей в органах прокуратуры. Тюменская областная прокуратура, улица 50 лет Октября, 31. Подробности здесь.
11:00 – демонстрация в честь 100-летия революции. Шествие по улице Республики от технопарка (Республики 142); 11:45 – митинг на Центральной площади у памятника Ленину. Организатор - обком РКРП-КПСС.
12:00 - встреча с французской писательницей Эммануэль Мэзоннев. Библиотека имени Антона Чехова, улица Северная, 2. Подробности здесь.
18:00 -выступление лучших чтецов конкурса художественного слова "Буревестник", посвященного 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Пелагея". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:30 - Неделя фестивального кино: "Олдбой" (2003), режиссер - Чхан Ук Пак. Fabric bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1917 году - Октябрьская революция. Начало гражданской войны в России.
В 1924 году в демонстрации на Красной площади в Москве приняли участие 10 первых изготовленных в СССР грузовых автомобилей АМО-Ф-15.
В 1941 году, во время Московской битвы, на Красной площади проведён парад. В этот же день ВВС Третьего рейха потопили близ Ялты санитарный теплоход "Армения" с 7000 человек на борту.
В 1949 году получена первая нефть на Нефтяных Камнях (Азербайджан) - старейшей в мире морской нефтяной платформе.
В 1990 году слесарь Александр Шмонов стрелял в Михаила Горбачёва на праздничной демонстрации.
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