5
ноября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 04 ноября 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

Театральный фестиваль "Света и тени": 11:00 - спектакль для детей "Волшебное зеркало", 12:00 - "Свеча", 16:00 - "Волшебное зеркало". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

10:30, 12:00 - "Загадки природы", 11:00 - "Легенда о драконе". Театр кукол, улица Кирова, 36. Билеты здесь.

11:00, 12:00 - "Ёжик, Медвежонок и дырпыр"; 12:00 - "Не все коту масленица"; 18:00 - "Шесть блюд из одной курицы". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

12:00 - "Федорино горе" и "Мойдодыр" Корнея Чуковского в исполнении Эвклида Кюрдзидиса и филармонического оркестра. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

12:00, 16:00 - "Остров сокровищ". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.

18:00 - "Непара". ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.

18:00 - "Ханума". Драмтеатр, улица Республики, 129. ПОДробнояти, билеты здесь.

19:30 - Неделя фестивального кино: "Это всего лишь конец света" (2016), режиссер - Ксавье Долан. Fabric bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1612 году освобождена Москва. Капитуляция польско-литовского гарнизона Московского Кремля.

В 1967 году в Москве сдан в эксплуатацию Останкинский телецентр.

В 1990 году Совет министров РСФСР принимает постановление о создании государственного герба, государственного флага и гимна.

В 1991 году выполнен первый в истории прямой авиарейс Москва—Тель-Авив.

 

Теги: повестка
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