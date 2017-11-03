ДЛЯ ВСЕХ
Мероприятия в честь Дня народного единства
12:00 – фестиваль "Наша география". Концертная программа с участием лучших коллективов Тюмени и Тюменской области. Площадка перед мультимедийным парком "Россия – моя история".
14:00-16:00 – дефиле в национальных костюмах, концерт. Цветной бульвар (для журналистов тел. 41-44-77).
Акция "Ночь искусств"
С 11:00 - детский театральный фестиваль света и тени, 18:00 - спектакль театра-студии "Быть" "Семь Я", 22:00 - просмотр фильма "Капитан фантастик". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности здесь.
16:00 и 18:00 - спектакль для детей "Сказки бабушки Совы", 17:00-20:00 - "Город мастеров". Гости смогут увидеть, как создаются театральные декорации, научиться управлять куклой, попробовать свои силы в роли начинающих поэтов, принять участие в мастер-классе по изготовлению украшений новогодней елки. Театр кукол, улица Кирова, 36. Билеты здесь.
С 17:00 - "Прогулки по Венеции" и спектакль "Мирандолина". Зрители прогуляются по улочкам, наполненным веселым шумным Венецианским карнавалом, послушать стихи площадных поэтов, песни гондольеров, посетят выставки уличных художников, потанцуют и сделают фотографии на память в ретро и современных декорациях спектакля "Мирандолина", затем посмотрят спектакль и встретятся с директором театра Сергеем Осинцевым и ведущими молодыми актерами. Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00-20:30 -авторская концертная программа в исполнении композитора Ильи Бешевли (фортепиано); 21:30-22:30 - встречи с артистами оркестра и квест "Тайны звучания"; 22:30 - концерт в полной темноте "NotVision". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
21:00- 23:00 - проект "Музыка "Великого немого". Черно-белое немое кино под классическую музыку. ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
В акции участвуют музеи и центры:
"Городская дума", улица Ленина, 2, запись и бронирование билетов по тел. 46-11-59, 46-41-61. Подробности здесь.
"Дом Машарова", улица Ленина 24, тел. 46-13-10. Подробности здесь.
"Усадьба Колокольникова", улица Республики, 18, 20, тел. 46-27-67. Подробности здесь.
Центр коллекций (фондохранилище), улица Советская, 63, тел. 45-35-90.
Центр промыслов и ремесел, улица Советская, 63, тел. 95-20-99.
15:00-20:00 — Археологический музей-заповедник на озере Андреевском, 23 км Ялуторовского тракта, тел. 766-767.
С 9:30 - автобусные экскурсии "Его Величество театр" с посещением и драмтеатра и театра кукол. С 20:00 — экспресс-экскурсии "Ночь. Улица. Фонарь. Автобус". Запись и бронирование билетов по тел. 45-35-90.
22:00-00:00 - исторический парк "Россия – моя история", улица Орджоникидзе, 47.
10:30, 12:00 - "Курочка Ряба", 11:00 - "Колобок". Театр кукол, улица Кирова, 36. Билеты здесь.
12:00, 16:00 - "Остров сокровищ". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
19:00 - DEADSILENCE. "Дом Печати", улица П. Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - ежегодная культурно-образовательная акция "Ночь искусств". Мероприятия пройдут на площадках музеев, театров, выставочных залов, библиотек, а также на открытых пространствах. Тел. 8 (3452) 50-76-79 - Екатерина Старокорова.
15:00 -открытие экспозиционного проекта "СТЕНА" - уличной галереи свободного доступа для круглосуточной выставки картин, инсталляций и других художественных замыслов. МТЦ "Космос", улица Республики, 165А.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1582 году Ермак в сражении на Чувашем мысу разбивает сибирского хана Кучума и через 3 дня вступает в столицу его ханства — Искер.
В 1890 году в Лондоне открывается первая в мире подземная электрическая дорога — метро.
В 1922 году англичанин Хоуард Картер обнаруживает гробницу фараона Тутанхамона в Египте.
В 1946 году в Париже образована ЮНЕСКО — Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры.
В 1950 году в Риме принята Конвенция о защите прав человека и основных свобод, также известная под неофициальным названием Европейская конвенция по правам человека.
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