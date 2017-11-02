ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - большой этнографический диктант. Площадки проведения, подробности и контактные телефоны здесь.
10:0, 14:00 - "Золотой петушок". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
15:00 - творческая встреча с арт-директором театрального центра имени Всеволода Мейерхольда Еленой Ковальской "Граница театра". МТЦ "Космос", улица Республики, 165а. Подробности здесь.
16:00, 19:00 - мультимедийное шоу для детей и взрослых "МультиКосмос". ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Господа Головлевы". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Lord of the Dance: успешное в мире танцевальное шоу Майкла Флэтли Lord Of The Dance представит свое грандиозное юбилейное шоу. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - проект "METALLICA SHOW". "Дом Печати", улица П. Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
19:00 -концерт группы "Крематорий". Клуб Rocketa, улица Мурманская, 35. Подробности здесь
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - медиатренинг "Имидж как средство управления впечатлением". Тюменский колледж искусств, улица Республики, 152. Участники - представители городских департаментов по спорту и молодежной политике, здравоохранения, образования и культуры, а также представители фитнес-клубов, осуществляющих социальную работу с населением в рамках частно-муниципального партнерства. Тел.: 51-79-50, 517941 - Елена Калиева.
16:00 -встреча с родительской общественностью "Современные вызовы благополучию семьи, опыт родительской взаимопомощи" (по итогам семи лет деятельности Тюменского родительского комитета). Отель "Евразия", Для связи с организаторами тел. 89044976911
tgrcom@tgrcom.ru. Подробная программа здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1906 году по подписанной в Берлине Международной Радиотелеграфной Конвенции единым сигналом бедствия для радиосвязи на море был установлен сигнал SOS.
В 1907 году во Франции совершает полёт первый в мире вертолёт.
В 1941 году немецкие оккупационные власти организовали серию взрывов в оккупированном немцами Киеве, в результате которой на воздух взлетели Успенский собор Киево-Печерской лавры и ещё несколько зданий.
В 1957 году в СССР запущен КА "Спутник-2" с собакой Лайкой на борту. Собака погибла через 7 часов после старта от перегрева.
В 1979 году первый в мире десантный экраноплан "Орлёнок" принят в состав ВМФ.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru