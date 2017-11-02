3
ноября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 02 ноября 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00 - большой этнографический диктант. Площадки проведения, подробности и контактные телефоны здесь.

10:0, 14:00 - "Золотой петушок". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

15:00 - творческая встреча с арт-директором театрального центра имени Всеволода Мейерхольда Еленой Ковальской "Граница театра". МТЦ "Космос", улица Республики, 165а. Подробности здесь.

16:00, 19:00 - мультимедийное шоу для детей и взрослых "МультиКосмос". ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Господа Головлевы". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - Lord of the Dance: успешное в мире танцевальное шоу Майкла Флэтли Lord Of The Dance представит свое грандиозное юбилейное шоу. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - проект "METALLICA SHOW". "Дом Печати", улица П. Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.

19:00 -концерт группы "Крематорий". Клуб Rocketa, улица Мурманская, 35. Подробности здесь

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

11:00 - медиатренинг "Имидж как средство управления впечатлением". Тюменский колледж  искусств, улица Республики, 152. Участники - представители городских департаментов по спорту и молодежной политике, здравоохранения, образования и культуры, а также представители фитнес-клубов, осуществляющих социальную работу с населением в рамках частно-муниципального партнерства.  Тел.: 51-79-50,  517941 - Елена Калиева.

16:00 -встреча с родительской общественностью "Современные вызовы благополучию семьи, опыт родительской взаимопомощи" (по итогам семи лет деятельности  Тюменского родительского комитета). Отель "Евразия", Для связи с организаторами тел. 89044976911
tgrcom@tgrcom.ru. Подробная программа здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1906 году по подписанной в Берлине Международной Радиотелеграфной Конвенции единым сигналом бедствия для радиосвязи на море был установлен сигнал SOS.

В 1907 году во Франции совершает полёт первый в мире вертолёт.

В 1941 году немецкие оккупационные власти организовали серию взрывов в оккупированном немцами Киеве, в результате которой на воздух взлетели Успенский собор Киево-Печерской лавры и ещё несколько зданий.

В 1957 году в СССР запущен КА "Спутник-2" с собакой Лайкой на борту. Собака погибла через 7 часов после старта от перегрева.

В 1979 году первый в мире десантный экраноплан "Орлёнок" принят в состав ВМФ.

Теги: повестка
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