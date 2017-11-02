ДЛЯ ВСЕХ
10:0, 12:00 - "Бобик в гостях у Барбоски". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Open Kids. Круче всех! ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 81.
19:00 - "Мольер". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:30 - #Слонсобирает: "Интернет-маркетинг - это не страшно!" Отель Vostok, улица Республики, 159. 19:30 - фильмы по Ирвину Уэлшу: " Грязь" (2013). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
15:00 - круглый стол на тему "Особенности социальной рекламы и ее эффективность". Во встрече примут участие представители органов власти и креативного кластера Тюмени. По итогам будет представлен III Фестиваль социальной рекламы "Муза". Конференц-зал правительства Тюменской области, улица Володарского, 45).
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1937 году на пяти башнях московского Кремля зажглись новые рубиновые звёзды.
В 1942 году нацисты уничтожили гетто в Ружанах и в Лысково.
В 1965 году в СССР на околоземную орбиту выведена космическая станция "Протон-2".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru