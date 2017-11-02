2
ноября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 01 ноября 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:0, 12:00 - "Бобик в гостях у Барбоски". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

19:00 - Open Kids. Круче всех! ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 81.

19:00 - "Мольер". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:30 - #Слонсобирает: "Интернет-маркетинг - это не страшно!" Отель Vostok, улица Республики, 159. 19:30 - фильмы по Ирвину Уэлшу: " Грязь" (2013). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности, билеты здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

15:00 - круглый стол на тему "Особенности социальной рекламы и ее эффективность". Во встрече примут участие представители органов власти и креативного кластера Тюмени. По итогам будет представлен III Фестиваль социальной рекламы "Муза". Конференц-зал правительства Тюменской области, улица Володарского, 45).

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1937 году на пяти башнях московского Кремля зажглись новые рубиновые звёзды.

В  1942 году нацисты уничтожили гетто в Ружанах и в Лысково.

В 1965 году в СССР на околоземную орбиту выведена космическая станция "Протон-2".

Внимание! В повестке дня возможны изменения!

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