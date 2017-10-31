ДЛЯ ВСЕХ
10:0, 12:00 - "Бобик в гостях у Барбоски". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
12:00-15:00 - профилактическая акция "Единая школа активного долголетия" в отделениях медико-социальной помощи муниципальных поликлиник Тюмени.
16:00 - открытие мультимедийного исторического парка "Россия – Моя история", улица Орджоникидзе, 47. В программе: выступление официальных лиц, праздничный концерт, экскурсии по историческому парку и др.
19:00 - ансамбль песни и пляски донских казаков. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Крейцерова соната", 20:00 - "Грязнуля". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Эдуард Изместьев – певец, композитор и исполнитель, радующий свои творчеством поклонников с 2004 года. ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:30 - фильмы по Ирвину Уэлшу: " Грязь" (2013). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности, билеты здесь.
20:00 - "Ленинград": 20 лет на радость! Дворец спорта, улица Розы Люксембург, 12. Подробности, билеты здесь.
21:00 - Чичерина на сцене "Максимилианс", улица 50 Лет Октября, 8Б. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
9:00 - презентация компании "Esoft" для представителей власти, общественных организаций, бизнеса и СМИ Тюменской области, посвященная старту продаж в крупнейшей IT-компании в регионе с участием замгубернатора Вадима Шумкова, начальника управления промышленности и предпринимательства Антона Машукова, гендиректора "Агентства инфраструктурного развития Тюменской области" Андрея Саносяна и его заместителя Ольги Романец, гендиректора "Esoft" Антона Щукина и директора по маркетингу Евгения Суханова. "Esoft", улица 30 лет Победы, 81А/1. Тел. 8-922-045-26-53 - Юлия, julia@idol-tmn.com.
13:00-Общее собрание РОО "Защита Отечества". Малый зал заседаний Тюменской областной Думы, улица Республики, 52.
14:00 - круглый стол на тему "Государственная политика в области здоровьесбережения нации, направленная на возрождение в России общечеловеческих духовно-нравственных ценностей". Школа № 63, улица Широтная, 181а.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1894 году вступил на престол последний российский император Николай II.
В 1952 году США на атолле Эниветок впервые испытывают водородную бомбу.
В 1959 году в Ленинграде в особняке Дервиза на Английской набережной открыт первый в СССР Дворец бракосочетания.
В 1974 году произошло столкновение Ан-2 и Ми-8 под Сургутом, погибли 38 человек.
В 1993 году основан Европейский союз - экономическое и политическое объединение 28 европейских государств, а в 1998 году - Европейский суд по правам человека.
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