ДЛЯ ВСЕХ
10:00 -урок "Решение нестандартных задач различными способами" для учеников 7 и 9 классов. ФМШ, улица 30 лет Победы, 102. Регистрация здесь.
19:00 - "Анна Франк". Драмтеатр, улица Республики, 129.
19:00 - акустический вечер CoverLite 2.0. Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Вход свободный, но обязательна предварительная регистрация.
19:00 - проект "Портреты Фа Диез". Концерт музыки эпохи Барокко. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
20:00 - фильм ужасов "Хэллоуин" Джона Карпентера (1978). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 – 12:45 – встреча в администрации ТО в честь 25-летия Торгово-промышленной палаты Тюменской области с участием губернатора Владимира Якушева, президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергея Катырина и руководителя региональной ТПП Эдуарда Абдуллина, брифинг с участием главных спикеров – с 12:35 до 12:45. Аккредитованные СМИ. Тел. 8 912-998-99-89 - Оксана Минина.
17:00 - закрытие чемпионата Тюменской области "Абилимпикс - 2017". Западно-Сибирский государственный колледж, улица Рылеева, 34, актовый зал. Тел. 8-919-953-80-58 - Оксана Белова.
18:00 - открытие большого молодежного проекта MediaСеть. Технопарк, улица Республики, 142. Подробности здесь.
Мастер-класс "Развитие культурно-досуговой деятельности на базе учреждений клубного типа и библиотек". В числе приглашенных спикеров директор культурного центра "ЗИЛ", эксперт Центра федеральных и региональных программ Института РАНГХиГС при Президенте РФ – Елена Мельвиль, а также руководитель "Московская дирекция по развитию культурных центров" - Мария Рогачева. Для участия в мероприятии необходимо связаться со специалистами ИАЦКиИ по тел. (3452) 46-41-33.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1922 году чернорубашечники Муссолини вошли в Рим и прошли торжественным маршем перед королевским дворцом. Завершение фашистской революции в Италии и официальное начало фашистской эры.
В 1943 году постановлением ГКО № 4479, на вооружение Красной армии был принят ИС-2. Аббревиатура означала "Иосиф Сталин".
В 2011 году согласно расчётам Фонда народонаселения ООН, на Земле родился семимиллиардный житель.
В 2015 году произошла крупная авиационная катастрофа над центральной частью Синайского полуострова, ставшая одновременно крупнейшей авиакатастрофой в истории Египта и самолётов семейства Airbus A320, крупнейшей авиакатастрофой 2015 года, а также самой массовой гибелью граждан России в авиакатастрофе за всю историю мировой авиации. Все находившиеся на его борту 224 человека (7 членов экипажа и 217 пассажиров) погибли.
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