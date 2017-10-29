30
октября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 29 октября 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

18:00 -просмотр фильма "Уличный кот по кличке Боб" от киноклуба "Добрые фильмы". Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности, билеты здесь.

20:00 - "Пушкин, Моцарт и Сальери". Драмтеатр, улица Республики, 129.

20:00 - хореографический спектакль "Парфюмер". Драмтеатр, улица Республики, 129.

20:00 - House Band: классический джазовый лайн-ап, классический джазовый репертуар. Джазовые стандарты в исполнении мастеров своего дела. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности, билеты здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

10:00 - открытие чемпионата Тюменской области "Абилимпикс - 2017". Западно-Сибирский государственный колледж, улица Рылеева, 34, актовый зал. Таел. 8-919-953-80-58 - Оксана Белова.

12:00 - заседание президиума Правительства Тюменской области. Зал заседаний правительства Тюменской области, улица Володарского, 45. Аккредитованные СМИ. Тел. 55-70-93 – А.В. Другова.

14:00 - пресс-тур по экспозициям мультимедийного исторического парка "Россия – Моя история", улица Орджоникидзе, 47. На вопросы журналистов ответит директор исторического парка Павел Шафорост. Аккредитованные СМИ.

В рамках проекта "Венчурный акселератор" в финальном состязании "DemoDay" ученики Центра робототехники Тюменской области презентуют свои стартапы инвесторам и экспертам венчурного рынка.Подробности по тел.: 8(3452) 565-393, 8 952 340 18 48  Вадим Мысовских.

До 15:00 - аккредитация на брифинг в честь 25-летия Торгово-промышленной палаты с участием президента ТПП Российской Федерации Сергея Катырина, губернатора Владимира Якушева и председателя ТПП ТО Эдуарда Абдуллина. Тел. 8-912-998-99-89 - Оксана Минина, press.tpp.to@gmail.co

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1907 году русский физик Б. Розинг в ответ на поданную им 25 июля заявку получил патент № 18076 на "Способ электрической передачи изображений на расстояние", то есть телевидение.

В 1938 году в США, на радиостанции CBS состоялась трансляция радиоверсии фантастического романа Герберта Уэллса "Война миров", стилизованная под прямой репортаж с места событий. Многие американцы поверили в реальность событий, что вызвало невиданную панику. Режиссёром радиопостановки был Орсон Уэллс.

В 1941 году, во время Второй мировой войны, Франклин Делано Рузвельт одобрил выделение 1 миллиарда долларов в качестве помощи Советскому Союзу.

В 1961 году СССР произвёл взрыв самой мощной бомбы в мировой истории: 58-мегатонная водородная бомба ("Царь-бомба") была взорвана на полигоне на острове Новая Земля. Никита Хрущёв пошутил, что первоначально предполагалось взорвать 100-мегатонную бомбу, но заряд уменьшили, чтобы не побить все стёкла в Москве.

В 1990 году на Лубянской площади в Москве установлен Соловецкий камень в память о жертвах политических репрессий.

Теги: повестка
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