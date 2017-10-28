ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00 - "Фигуры". Гастроли Серовского театра драмы. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
10:30, 12:00 - "Сказка о глупом мышонке", 11:00 - "Приключения обычные и невероятные, или что случилось с Марком" (Омск). Театр кукол, улица Кирова, 36. Билеты здесь.
12:00, 16:00 - "Остров сокровищ", цирк на воде. Тюменский цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
12:00 - 21:00 - акция "Подари открытку другу": можно бесплатно отправить открытку с теплыми пожеланиями и приглашением в Тюмень своим родным и близким в любую точку земного шара.ТЦ "Вояж", улица Герцена, 94.
18:00 - "Липынька". Гастроли Серовского театра драмы. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Тарас Багинец и Эльвира Саниевская. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Александр Дюмин." Не жалею". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:30 - JUBILEE. "Дом печати", улица П. Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
20:00 - "Пушкин, Моцарт и Сальери". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
21:00 - "Каста". Ресторан "Максимилианс", улица 50 Лет Октября, 8Б. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1863 году на международной конференции в Женеве (Швейцария) основан Международный Красный Крест.
В 1918 году создан Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ; позднее ВЛКСМ).
В 1945 году в Нью-Йорке впервые поступили в продажу шариковые ручки (через 57 лет после получения патента).
В 1969 году первая передача данных между двумя компьютерами в сети в рамках проекта ARPANET — рождение Интернета.
В 1971 году — начало физиотерапии: слабый электрический ток помогает восстановлению сломанной кости.
В 1976 году начала боевое дежурство советская Система предупреждения о ракетном нападении.
В 1998 году в США был запущен в космос самый старый астронавт — Джон Гленн (в возрасте 77 лет и 103 дней).
В 2012 году Microsoft представила мобильную ОС Windows Phone 8.
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