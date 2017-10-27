ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00 - "Фигуры", 11:00 - "Против кого дружим?" Гастроли Серовского театра драмы. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
10:30, 12:00 - "Сказка о глупом мышонке", 11:00 - "Бременские музыканты" (Омск). Театр кукол, улица Кирова, 36. Билеты здесь.
15:00 - Барахолка и мастер-классы по стилю. Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1. подробности здесь.
16:00 - "Остров сокровищ", цирк на воде. Тюменский цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
16:00 - концерт памяти Зураба Соткилавы. Филармония, улица Республики, 34. Вход по пригласительным. Приглашение можно получить в кассе филармонии, количество ограничено. Подробности здесь.
18:00 - лирическая комедия в стиле ретро "И вечная любовь!.." Гастроли Серовского театра драмы. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Максим Галкин с новой программой "Один за всех". ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - NOIZE MC. КТЗ "Байконур", улица Горького, 44/3. Подробности, билеты здесь.
20:00 - Олег "Манагер" Судаков. Cover Pub "Ё-Бург", улица 50 Лет ВЛКСМ, 13. Подробности, билеты здесь.
20:00 - "Пушкин, Моцарт и Сальери". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
23:00 - Ночь ужасов. КТЗ "Байконур", улица Горького, 44/3. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - городской слёт лидеров ученического самоуправления и участников проекта "Молодые лидеры в образовании" на тему "Изменение образовательного пространства. Кто должен управлять?" СОШ №32, поселок Антипино, улица Изумрудная, 27. Тел. 8 (3452) 29-79-13, 8-982-906-96-66 - Надежда Сизова.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1707 году землетрясение в Японии унесло жизни около 5 тысяч человек.
В 1892 году в музее Гревен Эмиль Рено представил "светящиеся пантомимы"; к юбилею этого события был учреждён Международный день анимации.
В 1908 году вышел на киноэкраны первый в истории Российской Империи короткометражный художественный фильм "Понизовая вольница".
В 1914 году фирма "Kodak" объявила о начале работы над созданием технологий цветной фотографии.
В 1972 году в первый полёт отправляется пассажирский авиалайнер "Airbus A300".
В 2011 году в Москве после шестилетней реконструкции открыт Большой театр.
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