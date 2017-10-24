ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - Гастроли Тобольского драмтеатра: "Слуга двух господ". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
19:00 - шоу "Уральские пельмени". ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - полуфинал Лиги КВН "Тюмень". ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Подробности, билеты здесь.
20:00 - хореографический спектакль Театра Дмитрия Ефимова "Парфюмер". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
13:30 - церемония вручения удостоверений именным стипендиатам губернатора Тюменской области 2016-2017 учебного года. Большой зал заседаний Правительства области, 3 этаж. Аккредитация в пресс-службе департамента образования и науки.
17:00 - торжественное мероприятие, посвященное 60-летию Тюменского телевидения. "Золотые ворота", улица Герцена, 87.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1817 году в Москве на Воробьевых горах в присутствии императора Александра I заложен храм Христа Спасителя по проекту Александра Витберга.
В 1935 году в Германии запрещена передача джазовой музыки по радио, если в составе ансамбля есть евреи или чернокожие американцы, признанные по Нюрнбергским законам от 15.09.1935 "неполноценными народами".
В 1942 году английское правительство ввело ограничения на содержание сахара и джема в пирогах.
В 1946 году советское правительство поручило Министерству юстиции рассматривать все дела по хищениям социалистической собственности в течение десяти дней.
В 1977 году учреждено звание "Народный врач СССР".
В 1990 году в СССР принят закон о свободе вероисповедания. Первый выпуск телеигры Влада Листьева "Поле чудес".
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