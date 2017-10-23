ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 13:00 - "Золотой петушок". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
13:30 - благотворительный семинар "Лидеры" Ильи Пискулина. ТюмГУ, ФЭИ, улица Ленина, 16, лекционный зал. СТОИМОСТЬ: на усмотрение участника. Подробности здесь и по тел. 8 (929) 262-24-04. Регистрация для студентов и не студентов.
19:00 - Гастроли Тобольского драмтеатра: "Слуга двух господ". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Я к вам пишу…": Тюменский филармонический оркестр и Вероника Джиоева (сопрано). Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
20:00 - хореографический спектакль Театра Дмитрия Ефимова "Парфюмер". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - форум молодых депутатов Уральского федерального округа. В пленарном заседании примут участие спикер регионального парламента Сергей Корепанов, вице-губернатор Сергей Сарычев, главный федеральный инспектор по Тюменской области Андрей Руцинский, председатель палаты молодых законодателей при Совете Федерации ФС РФ Виктор Конопацкий, координатор палаты молодых законодателей при Совете Федерации ФС РФ в УФО, депутат Тюменской облдумы Ольга Швецова. Большой зал заседаний облдумы, улица Республики, 52.
11:00 - открытие Российского Международного перфорационного симпозиума – 2017. Запуск работы совместного предприятия на основании мартовского соглашения, заключенного между ОАО "Фортум" и ООО "Корпорация СТС". Технопарк, Международный конгресс-холл. Аккредитация в пресс-службе губернатора - press@72to.ru
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1857 году выпускники Кембриджа основали в Шеффилде первую в мире футбольную команду, а в 1897 году в этот день был проведён первый в истории России футбольный матч.
В 1935 году на Спасской башне Московского Кремля установлена медная звезда, изготовленная в Донбассе.
В 1939 году впервые корпорация DuPont пустила в продажу нейлоновые чулки (Уилмингтон, штат Делавэр).
В 1939 году СССР подписал договор о поставках зерна и нефти в Германию. В этот же день, но в 1941 году в ходе Великой Отечественной войны третий по величине индустриальный центр СССР Харьков захвачен немецкими войсками.
В 1960 году взрыв опытной межконтинентальной ракеты Р-16 на стартовой площадке полигона Байконур. В результате погибло 74 человека, в том числе главный маршал артиллерии Неделин. Трагичным это день был для космодрома и в 1963 году: в результате пожара в одной из боевых шахт ракеты Р-9 погибло семь человек.
В 1990 году на Северном испытательном полигоне "Новая Земля" было проведено последнее ядерное испытание СССР.
В 2000 году в берлинском Египетском музее обнаружен единственный в мире автограф Клеопатры.
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