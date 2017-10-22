ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - спектакль "Авантюристы поневоле" с участием Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - SIBERIAN MEAT GRINDER. Клуб ROCKETA, улица Мурманская, 35. Подробности, билеты здесь.
19:30 - камерный концерт OQJAV на сцене Дома Печати: голос, рояль и ничего лишнего. Улица П. Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
14:00 - пресс-конференция, посвященная итогам областной "Вахты памяти-2017", юбилею поискового движения в Тюменской области и актуальным направлениям работы "Областного поискового центра" в 2017-2018 году. Спикер – руководитель "Областного поискового центра" Артур Ольховский. Дом журналистов, улица П, ОСипенко, 81. Тел. пресс-службы Тюменского областного поискового центра 8(3452)20-45-52, 8 (982) 925-01-63 - Мария Котомина.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1814 году в Англии прошла первая в современной истории пластическая операция.
В 1914 году в Москве И. А. Рубинский построил тренажёр для обучению пилотированию самолёта.
В 1958 году Борис Пастернак назван лауреатом Нобелевской премии по литературе.
В 1984 году пленум ЦК КПСС принял программу переброски на юг сибирских рек с целью обеспечения водой засушливых регионов страны. Один из самых грандиозных инженерных и строительных проектов XX века остался неосуществленным.
В 1997 году резко упали курсы валют большинства стран Восточной Азии.
В 2002 году террористами захвачены около 800 заложников в Театральном центре на Дубровке во время представления мюзикла "Норд-Ост".
В 2011 году в Ливии объявлено о победе над режимом Муаммара Каддафи.
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