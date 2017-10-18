ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:30 - "Золотой петушок". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
18:30 – старт цикла авторских лекций о животном мире и памятниках природы Тюменской области: "Природа Тюменской области". Занятия проводит биолог, натуралист и путешественник Павел Ситников. Музей "Городская Дума", улица Ленина, 2.
19:00 - "Ромео & Джульетта", "Фантазии Фарятьева". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Ольга Кормухина с программой "Индиго". ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 – шоу-балет Тодес. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "От прощанья до прощанья": Жанна Бичевская - исполнительница романсов, русских, бардовских, духовных, белогвардейских, патриотических и царских песен. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:30 - неделя фильмов по Стивену Кингу: "Оно" (1990). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
20:00 - фестиваль американского кино AMFEST: "Реальный Рокки" - биография/драма/спорт (английский язык, русские субтитры). "Синема Парк", ТРЦ "Гудвин", улица Максима Горького, 70. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - день занятости молодежи. ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья", Рощинское шоссе, 18. Тел.: 27-33-67, 8-902-813-43-77 – Светлана Садырина.
11:00 - XIII городской фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья "Творчество для всех", гала-концерт и церемония награждения. ДКиТ "Торфяник", улица Малышева, 26. Тел. 8-982-922-67-72 – Ирина Тыщенко.
12:00 - обучающий дистанционный семинар для преподавателей и организаторов курсов компьютерной грамотности. В семинаре "Особенности организации обучения компьютерной грамотности граждан старшего поколения" в режиме видеосвязи примут участие более 600 городов и поселков страны. Отделение ПФР по Тюменской области, улица Республики, 83 а, 5 этаж. Тел. для аккредитации: 8-912-929-08-95 - Анастасия Совкова, press@082.pfr.ru, 8-904-4-922-011 - Инна Еремеева, eremeeva-ii@ural.rt.ru
12:00 - краеведческие чтения "К 100-летию пребывания императорской семьи Николая II в Тобольской губернии" с участием Натальи Шевчик и Виктора Новакаускаса. ТОНБ, улица Орджоникидзе, 59. Конференц-зал. 1 этаж. Аккредитация по тел. (3452) 46-27-41, 8-919-929-25-13- Галина Владимировна Иванова.
13:00 - круглый стол "Развитие системы оказания помощи лицам без определенного места жительства в Тюменской области". Тюменское православное духовное училище, улица Димитрова, 3. Делиться опытом приедет руководитель службы помощи бездомным "Помощник и покровитель", помощник Председателя Синодального отдел по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Илья Кусков г. Москва. Контакты: Андрей Александрович Якунин, тел: 8-982-946-58-92, Наталья Александровна Грачева, тел. 8-904-490-34-07. Аккредитация по тел или эл. почте: miloserdie72@bk.ru
14:00 – пресс-конференция "Итоги месячника маммологического здоровья". Участники: Михаил Наумов - главный внештатный онколог городского департамента здравоохранения и сотрудники МКМЦ "Медицинский город": Владимир Елишев - первый заместитель главврача, Тимур Гайсин - руководитель организационно-методической службы, Виктория Павлова -заведующая маммологическим центром. Аккредитация по тел.: (3452) 59-52-47, моб.: 8-922-397-67-43, е-mail: manager@t-l.ru
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1812 году Наполеон покидает Москву.
В 1867 году Николаю Телешову выдан во Франции патент на проект самолёта с пульсирующим двигателем. Это был один из первых в мире проектов реактивного самолёта.
В 1918 году образована Трудовая коммуна немцев Поволжья, через пять лет ставшая Автономной республикой немцев Поволжья и ликвидированная в 1941 году.
В 1941 году в Москве введено осадное положение для подавления паники, анархии, мародёрства и массового дезертирства и восстановления общественного порядка.
В 1986 году состоялся первый митинг в Ленинграде на Владимирской площади против сноса дома № 1 по Загородному проспекту — "дома Дельвига". Начало градозащитного движения в Санкт-Петербурге.
В 2000 году неизвестный меценат подарил Франции ценную коллекцию из 109 произведений искусства, в числе которых картины, рисунки, пастели и скульптуры XVIII, XIX и XX веков. Для Франции это одно из крупнейших пожертвований века. В этот же день но в Нью-Йорке открылся филиал знаменитого музея Мадам Тюссо. Отделка музея стоила его создателям 50 миллионов долларов. Новая экспозиция составлена из 200 восковых фигур.
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