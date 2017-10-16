ДЛЯ ВСЕХ
11:00, 13:00 - "Африкана-на-на". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
18:30 - мастер-класс Максима Батырева "АНТИпрожигатели жизни". Тюменский технопарк, улица Республики, 142. Участие бесплатно, нужна регистрация.
19:00 - "Испанская страсть". Оригинальная балетная постановка заслуженного артиста России, ведущего солиста Большого Театра России Андрея Меркурьева. Русский классический балет "Звезды Москвы". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Крейцерова соната". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - XIV открытый городской фестиваль "Осенняя рапсодия-2017". ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:30 - неделя фильмов по Стивену Кингу: "Побег из Шоушенка" (1994). "Fabric Bar", улица Молодежная 74/4. Подробности здесь.
21:00 - Макс Барских. Ресторан "Максимилианс", улица 50 Лет Октября, 8Б. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - пресс-конференция, посвященная переходу федеральных автодорог Свердловской и Тюменской областей и ХМАО в зимний режим эксплуатации. Видеосвязь с Екатеринбургом, в тюмени на вопросы журналистов ответит директор тюменского филиала ФКУ "Уралуправтодор" Денис Николаевич Бажура. Аккредитация и вопросы по телефону 8-925-097-39-04, Александр Аносов, советник директора ФГБУ "Иинформавтодор" по взаимодействию с регионами.
15:00 - открытие Кванториума в Тюмени. ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Аккредитация обязательна (до 16 октября 18:00) по телефону: 8-922-474-84 98 или на email pionerinfa@gmail.com с указанием издания, ФИО журналиста (фотографа, оператора), контактного телефона.
С 15:40 - открытие после благоустройства дворовой территории по улице Газовиков, 23 и 25. Сначала жители и сотрудники администрации города осуществят осмотр и приемку двора, которая начнется, в 16:00 состоится торжественная часть мероприятия: открытие с участием официальных лиц, игры, конкурсы от Центра развития творчества детей и юношества "Бригантина" и Центра культуры и творчества "Тюмень".
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1897 году Константин Циолковский сообщил о постройке аэродинамической трубы.
В 1902 году в Детройте выпущен первый автомобиль марки "Кадиллак". Отделение концерна "Дженерал Моторс" по выпуску легковых автомобилей класса "люкс", было основано как Cadillac Automobile Company предпринимателем Уильямом Мёрфи (William Murphy) и выдающимся инженером Г. Лиландом (Henry Martyn Leland). Своё звучное название компания получила в память об Антуане да Ла Мотт Кадиллаке (Antoine Laumet de La Mothe, Sieur de Cadillac), основателе города Детройта.
В 1918 году в Москве основан первый в мире государственный Музей игрушки.
В 1968 году начался поэтапный вывод союзных войск с территории Чехословакии.
В 1990 году основан "Внешторгбанк", позднее ставший банком ВТБ.
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