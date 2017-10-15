16
октября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 15 октября 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 - XIV открытый городской фестиваль "Осенняя рапсодия-2017". ДК "Нефтяник", мраморный зал, улица П. Осипенко, 1. Подробности здесь.

20:00 - "Пушкин, Моцарт и Сальери". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

12:00 - открытие выставки "Октябрьская революция: взгляд через  столетие. 1917-2017" в Облдуме с участием председателя думы Сергея Корепанова, улица Республики, 52.

13:00 - открытие двора по адресу: улица Первомайская, 44-44/2 проводит администрация города.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1853 году Турция объявила войну России.

В 1923 году основана кинокомпания "The Walt Disney Company".

В 1941 году - начало массовой паники, анархии и бегства из Москвы сотен тысяч руководящих работников с семьями и рядовых граждан, вследствие приближения немецких войск и прошедшей накануне тайной эвакуации высшего руководства и правительства страны в Куйбышев. В этот же день советские войска оставили Одессу.

В 1946 году по приговору Нюрнбергского трибунала в здании Нюрнбергской тюрьмы казнены нацистские преступники Риббентроп, Кейтель, Кальтенбруннер, Розенберг, Франк, Фрик, Штрейхер, Заукель, Йодль и Зейсс-Инкварт.

В 1962 году впервые вышла в эфир радиостанция "Юность".

В 1964 году Китай провёл первое испытание ядерного оружия.

В 1994 году состялся первый розыгрыш всероссийской телевизионной лотереи "Русское лото".

Теги: повестка
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