ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - XIV открытый городской фестиваль "Осенняя рапсодия-2017". ДК "Нефтяник", мраморный зал, улица П. Осипенко, 1. Подробности здесь.
20:00 - "Пушкин, Моцарт и Сальери". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
12:00 - открытие выставки "Октябрьская революция: взгляд через столетие. 1917-2017" в Облдуме с участием председателя думы Сергея Корепанова, улица Республики, 52.
13:00 - открытие двора по адресу: улица Первомайская, 44-44/2 проводит администрация города.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1853 году Турция объявила войну России.
В 1923 году основана кинокомпания "The Walt Disney Company".
В 1941 году - начало массовой паники, анархии и бегства из Москвы сотен тысяч руководящих работников с семьями и рядовых граждан, вследствие приближения немецких войск и прошедшей накануне тайной эвакуации высшего руководства и правительства страны в Куйбышев. В этот же день советские войска оставили Одессу.
В 1946 году по приговору Нюрнбергского трибунала в здании Нюрнбергской тюрьмы казнены нацистские преступники Риббентроп, Кейтель, Кальтенбруннер, Розенберг, Франк, Фрик, Штрейхер, Заукель, Йодль и Зейсс-Инкварт.
В 1962 году впервые вышла в эфир радиостанция "Юность".
В 1964 году Китай провёл первое испытание ядерного оружия.
В 1994 году состялся первый розыгрыш всероссийской телевизионной лотереи "Русское лото".
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