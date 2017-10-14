ДЛЯ ВСЕХ
9:30 - день открытых дверей и освящение часовни во имя святого благоверного князя Александра Невского в ТВВИКУ, улица Льва Толстого, 1. Вход свободный.
10:30, 12:00 - "Как Маша поссорилась с подушкой", 11:00 - "Волшебный дождик". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 – кинофестиваль "Золотой Витязь". Встреча с актрисой театра и кино Зинаидой Кириенко, 15:00 - встреча с президентом фестиваля, артистом кино Николаем Бурляевым. ТюмГУ, улица Перекопская, 15а, ауд. 111. 14:00 -17:00 - показ конкурсных фильмов в КТ "Премьер", улица 50 лет ВЛКСМ, 63. Подробности здесь.
11:00 - "Волшебный горшочек", 14:00 - "Портрет", 18:00 - спектакль-квартирник", посвященный творчеству Владимира Высоцкого. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
12:00, 19:00 - "Господа Головлевы". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
14:00 - Михаил Казиник: Удивительные приключения музыки. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
16:00 - цирк зверей. Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности билеты здесь.
16:00 - Большой десертный бал. ДК "Нефтяник", мраморный зал, улица П. Осипенко, 1. Подробности здесь.
16:30 - открытые чтения книжного клуба для мам "Крылья". Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
18:00 - официальное открытие региональной программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Тюмени! На сцене выступят легендарные танцевальные коллективы Тюмени, такие как "Formation VERA" и "Зори Тюмени". Также состоится интерактивное знакомство с культурами разных стран. В этот день гостями "Космоса" станут иностранные участники ВФМС из 34 стран мира. МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности здесь.
19:00 - группа IOWA. 100% прибыли от мероприятия будут переданы в Тюменскую городскую общественную организацию "Особый ребенок". ДК "Нефтяник", улица П, Осипенко, 1. Подробности,билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1880 году, спустя 632 года после закладки первого камня, завершено строительство Кёльнского собора.
В 1917 году, во время Первой мировой войны, в Венсене, в окрестностях Парижа, расстреляна голландская танцовщица Мата Хари (Mata Hari) за шпионаж в пользу Германии.
В 1942 году нацистами уничтожены Берёзовское и Дрогичинское гетто.
В 1962 году — кубинский ракетный кризис: начинается противостояние между США и СССР из-за советских ядерных ракет, размещённых на Кубе. Конфликт ставит весь мир на грань ядерной войны (кризис будет разрешён через 13 дней).
В 1964 году введён в действие крупнейший в мире нефтепровод "Дружба".
В 1985 году на пленуме ЦК КПСС Михаил Горбачёв объявил о планах экономической перестройки. В этот же день, но спустя пять лет, В 1990-м, генсек награждён нобелевской премией за вклад в снижение международной напряжённости и осуществление политики гласности.
В 1997 году Энди Грин установил новый рекорд скорости для наземного управляемого транспортного средства, развив скорость 1227,986 км/ч на автомобиле Thrust SSC в пустыне Блэк-Рок, штат Невада, США.
В 2003 году в КНР запущен первый космический корабль с космонавтом — "Шэньчжоу-5".
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