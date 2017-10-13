14
октября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 13 октября 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

Волонтеры добровольческого объединения "Круговорот" организуют прием вторсырья по следующему графику: 09.00 – 10.00 – Заречный проезд, 12 (возле магазина "Монетка"); 09.30 – 10.30 – Сквер болгаро-советской дружбы; 10.00 – 11.00 – Сквер "Комсомольский" (со стороны 30 школы); 10.30 – 11.30 – Малыгина, 51; 11.00 - 12.00 у ТРЦ "Фаворит".

 10:00 - 19:30 - Дни индийской культуры в Тюменской области. ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1, вход свбодный. Подробности здесь.

10:30, 12:00 - "Как на Машу зубки обиделись", 11:00 - "Айболит". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

10:45 - полумарафон #ТЮМЕНЬБЕЖИТ. Лесопарк им. Гагарина. Регистрация проводится до 18:00, 13 октября включительно в СДЮСШОР № 2 города Тюмени (ул. Луначарского, 10). В день забега регистрация доступна лишь иногородним и производится до старта.

11:00 - "Ёжик, Медвежонок и дырпыр", "Стойкий оловянный солдатик". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

12:00 - музыкальная сказка "Рыжий Чулок". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А.

12:00, 19:00 - "Господа Головлевы". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

14:00 - мастер-класс "Мануфактура копирайтинга". Медиаполис, улица Чернышевского, 2А/12. Подробности здесь.

14:00 -  торжественное открытие турнира по художественной гимнастике на приз главы администрации Тюмени (начало выступлений – с 10:00). СК "Строймаш".

14:00 – лекция "Каталония: сепаратизм в раю". Арт-пространство "Посторонним в", улица П. Осипенко 81, 3 этаж.

18:00 - "Зойкина квартира". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

22:00 - Героиня русской электроники Ishome — Мирабелла Карьянова.
Отыграет обновлённую концертную программу в Доме Печати, улица П. Осипенко, 81. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

10:00 - VIII городской  фестиваль науки в ТюмГУ. Ребята смогут  посетить лаборатории главного университета региона, послушать  лекции, посмотреть различные  выставки, работа интерактивных площадок и семинары от ведущих ученых вуза. Тел. 51-79-50, Ирина Нигматуллина.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1883 году французский капиталист Гужон открыл у Рогожской заставы в Москве мастерские, изготовлявшие проволоку. В 1918 году выросший на их базе завод был национализирован, позднее переименован в завод "Серп и молот".

В 1892 году Артур Конан Дойль опубликовал книгу "Приключения Шерлока Холмса".

В 1942 году создана Украинская повстанческая армия (УПА).

В 1947 году американский лётчик-испытатель Чарльз Йегер впервые превысил на самолёте скорость звука в управляемом горизонтальном полёте.

В 1957 году на базе Лондонской компьютерной группы и неформального клуба учёных основано Британское компьютерное общество. Первым президентом стал Морис Уилкс.

В 1962 году американский самолёт-разведчик обнаруживает советские ракеты на Кубе, начало Карибского кризиса.

В 1997 году в Эрмитаже вновь выставлена картина Рембрандта "Даная", которая 12 лет находилась на реставрации после того, как психически неуравновешенный посетитель облил её кислотой.

В 2002 году православие объявлено в Грузии официальной государственной религией.

В 2010 году стартовала Всероссийская перепись населения 2010 года.

Внимание! В повестке дня возможны изменения!

По вопросам размещения информации в рубрике «Повестка дня»
обращайтесь по адресу e-mail: sp@newsprom.ru

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2017