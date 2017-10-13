ДЛЯ ВСЕХ
Волонтеры добровольческого объединения "Круговорот" организуют прием вторсырья по следующему графику: 09.00 – 10.00 – Заречный проезд, 12 (возле магазина "Монетка"); 09.30 – 10.30 – Сквер болгаро-советской дружбы; 10.00 – 11.00 – Сквер "Комсомольский" (со стороны 30 школы); 10.30 – 11.30 – Малыгина, 51; 11.00 - 12.00 у ТРЦ "Фаворит".
10:00 - 19:30 - Дни индийской культуры в Тюменской области. ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1, вход свбодный. Подробности здесь.
10:30, 12:00 - "Как на Машу зубки обиделись", 11:00 - "Айболит". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
10:45 - полумарафон #ТЮМЕНЬБЕЖИТ. Лесопарк им. Гагарина. Регистрация проводится до 18:00, 13 октября включительно в СДЮСШОР № 2 города Тюмени (ул. Луначарского, 10). В день забега регистрация доступна лишь иногородним и производится до старта.
11:00 - "Ёжик, Медвежонок и дырпыр", "Стойкий оловянный солдатик". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
12:00 - музыкальная сказка "Рыжий Чулок". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А.
12:00, 19:00 - "Господа Головлевы". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
14:00 - мастер-класс "Мануфактура копирайтинга". Медиаполис, улица Чернышевского, 2А/12. Подробности здесь.
14:00 - торжественное открытие турнира по художественной гимнастике на приз главы администрации Тюмени (начало выступлений – с 10:00). СК "Строймаш".
14:00 – лекция "Каталония: сепаратизм в раю". Арт-пространство "Посторонним в", улица П. Осипенко 81, 3 этаж.
18:00 - "Зойкина квартира". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
22:00 - Героиня русской электроники Ishome — Мирабелла Карьянова.
Отыграет обновлённую концертную программу в Доме Печати, улица П. Осипенко, 81. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - VIII городской фестиваль науки в ТюмГУ. Ребята смогут посетить лаборатории главного университета региона, послушать лекции, посмотреть различные выставки, работа интерактивных площадок и семинары от ведущих ученых вуза. Тел. 51-79-50, Ирина Нигматуллина.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1883 году французский капиталист Гужон открыл у Рогожской заставы в Москве мастерские, изготовлявшие проволоку. В 1918 году выросший на их базе завод был национализирован, позднее переименован в завод "Серп и молот".
В 1892 году Артур Конан Дойль опубликовал книгу "Приключения Шерлока Холмса".
В 1942 году создана Украинская повстанческая армия (УПА).
В 1947 году американский лётчик-испытатель Чарльз Йегер впервые превысил на самолёте скорость звука в управляемом горизонтальном полёте.
В 1957 году на базе Лондонской компьютерной группы и неформального клуба учёных основано Британское компьютерное общество. Первым президентом стал Морис Уилкс.
В 1962 году американский самолёт-разведчик обнаруживает советские ракеты на Кубе, начало Карибского кризиса.
В 1997 году в Эрмитаже вновь выставлена картина Рембрандта "Даная", которая 12 лет находилась на реставрации после того, как психически неуравновешенный посетитель облил её кислотой.
В 2002 году православие объявлено в Грузии официальной государственной религией.
В 2010 году стартовала Всероссийская перепись населения 2010 года.
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