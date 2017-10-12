ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - 19:30 - Дни индийской культуры в Тюменской области. ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1, вход свбодный. Подробности здесь.
10:30, 12:00 - "Как на Машу зубки обиделись". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
12:00 - выступление Михаила Казиника о культуре и отечественном образовании для руководителей и учителей музыкальных и художественных школ, училищ искусств Тюмени. Институт культуры. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по тел. (3452) 46-71-70. Подробности здесь.
18:00 - открытие кинофестиваля "Золотой витязь": премьера моноспектакля Николая Бурляева "Лермонтов" и выступление Тюменского симфонического оркестра. ДК"Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности здесь.
18:00 - спектакль "Река возвращается" по мотивам романа Анатолия Омельчука. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А.Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Господа Головлевы". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - концерт органной музыки. Католический костел св. Иосифа, улица Ленина, 7. ПОдробности здесь.
19:00 - Винфрид Бёниг (орган, Германия). Титулярный органист Кафедрального собора в Кёльне. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - ЛСП. Презентация нового альбома. КТЗ "Байконур", улица М. Горького, 44/3. Подробности, билеты здесь.
19:30 - лекция "Криптобизнес. Как и где зарабатывают на криптовалюте. Криптовалютные платформы". Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
20:00 - Марафон фильмов "Пятница 13-е". Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
17:00 - представители крупнейшего стартап-акселератора России GenerationS от РВК проведут презентации треков Power&Energy и DualTech. Технопарк, 142. Пресс-служба Уральского федерального университета - (343) 374-40-93/375-97-33. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1884 году Гринвич утверждён как место прохождения нулевого меридиана.
В 1972 году произошла катастрофа советского самолёта Ил-62 близ Москвы на берегу Нерского озера. Погибли 174 человека — на то время крупнейшая авиакатастрофа в мире. Причины трагедии остались неизвестны.
В 1976 году Челябинск стал городом-миллионером.
В 2005 году исламисты напали на Нальчик.
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