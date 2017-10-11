ДЛЯ ВСЕХ
11:00, 13:00 - "Золотой петушок". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
12:00 - встреча "Чтобы помнили: Нюрнбергский процесс" с автором книг и фильмов, вице-президентом Международной ассоциации прокуроров Александром Звягинцевым. ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1.
18:00 - "Носферату", пьеса в одном действии из цикла "Кренделя". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Юнона и Авось". Юбилейный тур в формате 4D. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Господа Головлевы". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - день рождения школы контента "KitUp" с мастер-классами от экспертов. Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
19:30 - неделя фильмов Ридли Скотта: "Бегущий по лезвию" (1982). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:30 - городской круглый стол "Рынок новостроек: тенденции, перспективы, изменения". Участники: Сбербанк, ВТБ24, Уралсиб, ЗСКБ, ТДСК, "Брусника", "Снегири", ТИС, компания E-soft, "Этажи". гостиница "Спасская", улица Ленина, 2a. Аккредитация по телефону 8-922-045-35-90, Анастасия.
14:30 - пресс-подход с участием вице-президента Международной ассоциации прокуроров, автора документальных фильмов о Нюрнбергском процессе Александра Звягинцева и губернатора Владимира Якушева. Фойе ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Аккредитация по адресу press@72to.ru
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1810 году состоялся первый Октоберфест: Жители Мюнхена приглашены на празднование свадьбы кронпринца Людвига Баварского и принцессы Терезы Саксен-Гильдбурггаузенской.
В 1901 году Теодор Рузвельт официально присвоил резиденции президента США название Белый дом.
В 1931 году открытие и освящение статуи Спасителя на вершине холма Корковаду, считающейся символом Рио-де-Жанейро.
В 1964 году с космодрома Байконур запущен трёхместный космический корабль "Восход-1". Впервые осуществлён полёт многоместного корабля, также впервые полёт осуществлялся без скафандров.
В 1999 году в Сараево родился 6-миллиардный житель Земли.
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