ДЛЯ ВСЕХ
9:15, 11:00, 15:00 - "Наш необыкновенный концерт". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
19:00 - ансамбль "Мандолины Екатеринбурга"; 19:00 - оркестр "Камерата Сибири"Закрытие музыкального фестиваля "Алябьевская осень" Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Академия смеха". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 -Новые Русские Бабки, новая программа "Ю.М.О.Р." ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - семинар "Медицина без лекарств". Темы: закаливание у детей и взрослых — нет болезням; профилактика и лечение гриппа и ОРЗ без медикаментов; экспресс-методика восстановления работоспособности у людей с напряженным трудом. Семинар проводит Игорь Козловский— врач высшей категории со стажем 30 лет, педиатр, ЛОР, спортивный врач, реабилитолог, врач ЛФК, массажист. Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
19:30 - неделя фильмов Ридли Скотта: "Чужой" (1979). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
12:00 - открытие арт-объекта к 100-летию Ивана Истомина — писателя тюменского Севера, чье творчество команда проекта "Читаем Тюменское" популяризирует в разных формах с февраля 2017 года. Микрорайон Ямальский -1, улица Михаила Сперанского, 19.
13:30 - открытие комплекса по выращиванию и переработке индейки ООО "Абсолют-Агро" с участием губернатора, с. Юргинское.
14:00 - церемония вручения региональной детско-юношеской спортивной премии "Тюменская область – здесь учат побеждать!" Большой зал заседания Тюменской областной Думы, улица Республики, 52. Контактный телефон: 8-904-495-67-56 - Алена Товескина.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1138 году произошло землетрясение в Алеппо, жертвами которого стали 230 тыс. человек.
В 1783 году учреждена Российская академия, президентом академии назначена княгиня Екатерина Романовна Дашкова.
В 1918 году состоялся первый радиоуправляемый полёт (Франция). Он продолжался один час, самолёт преодолел расстояние 100 км.
В 1922 году Лев Троцкий на съезде комсомола призвал молодёжь "грызть гранит науки" — фраза сразу стала крылатой.
В 1944 году в состав СССР вошла Тувинская Народная Республика - государство в Южной Сибири в 1921—1944. В 1921—1926 годы официально называлась Танну́-Ту́ва. Не была признана Китаем, частью которого считалась большинством стран мира.
В 1984 году произошла крупная авиакатастрофа в аэропорту Омска: самолёт Ту-154 при посадке столкнулся с двумя машинами аэродромных служб.
В 1990 году сербский бизнесмен Желько Ражнатович "Аркан" и 19 футбольных фанатов из Белграда создают Сербскую добровольческую гвардию. Менее чем через год она начнёт воевать в Хорватии, а потом и в Боснии.
В 1994 году произошло обвальное падение курса рубля по отношению к доллару ("чёрный вторник").
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