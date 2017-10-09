ДЛЯ ВСЕХ
11:00 - "Губернаторские чтения". Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева, читальный зал (3 этаж).
19:00 - Мюнхенский камерный оркестр. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - группа "НА-НА": большое концертное шоу. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:30 - неделя фильмов Ридли Скотта: "Советник" (2013). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
15:00 - пресс-конференция "Об изменениях законодательства о государственном регулировании оборота алкогольной продукции" с участием замдиректора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Александра Сидорова. Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. Аккредитация по тел. +7-922-397-67-43.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1917 году для руководства вооружённым восстанием сформировано Политбюро ЦК РСДРП(б) (будущей КПСС).
В 1919 году Антанта (военно-политический блок России, Великобритании и Франции, сформированный в 1904-1907 годах) и США объявили экономическую блокаду Советской России.
В 1932 году торжественно открыта ДнепроГЭС.
В 1941 году командующим Западным фронтом назначен Георгий Жуков. Нацистские войска оккупировали украинский город Сумы.
В 1956 году выпущен первый серийный автомобиль Газ-М21 "Волга".
В 2006 году начала работу соцсеть "ВКонтакте".
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