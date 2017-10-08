ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - ТФО и Екатерина Лёхина (сопрано). Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Анатолий Полотно и Федя Карманов в ДК "Железнодорожниу", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:30 - неделя фильмов Ридли Скотта: "Гладиатор" (2000).Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:30 - выездная проверка-ознакомление с условиями доступности для лиц с ограниченными возможностями с участием депутата Владимира Столярова, куратора проекта партии "Единая Россия" "Единая страна – доступная среда". ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1.
13:00 - открытие фотовыставки "Элегантный возраст" в Облдуме (выставочное пространство 3-го и 5-го этажей), улица Республики, 52..
15:00 - презентация книги "Линии судьбы. Соратники о Коневе", улица Республики, д.47, зал Заседаний Ученого Совета (321 ауд.)
18:30 - закрытие международного проекта "Культурица". Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Пресс-служба регионального проекта "Моя территория": 8-922-395-05-73.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1760 году русские войска взяли Берлин во время Семилетней войны.
В 1836 году состоялась первая поездка по рельсовой дороге Царское Село — Павловск.
В 1943 году произошло полное освобождение Таманского полуострова, завершившее Новороссийско-Таманскую операцию и Битву за Кавказ во время Великой Отечественной войны.
В 1989 году в СССР признано право работников на забастовку. В этот же день на Центральном ТВ страны состоялся первый телесеанс Анатолия Кашпировского.
В 2009 году президент США Барак Обама удостоен Нобелевской премии мира.
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