ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00 - "Игрушки", 11:00 - "Наш необыкновенный концерт". Театр кукол, улица Крова, 36. Подробности, билеты здесь.
10:00 -19:00 - семейная игротека "Конструктория". СК "Строймаш", улица Индустриальная, 49а. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Ёжик, Медвежонок и дырпыр", 14:00 - "Вечера на хуторе близ Диканьки". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
13:00 -15:00 - открытые чтения книжного клуба для мам "Крылья". Организатор клуба — педагог-психолог первой категории Анастасия Ядрышникова. Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
14:00 - интерактивный спецпроект "Кем я буду!?": "Профессия кондитера. Конфеты. Сладости и радости". Гость мероприятия – Детское кулинарное шоу "Конфетология".ТРЦ "Кристалл" (второй этаж), улица Дмитрия Менделеева, 1а. Занятия бесплатные
15:00 - балет "Спящая красавица". ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
15:00 - "Как дорожу я прекрасным мгновеньем…" Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
16:00 - цирк зверей. Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "С любимыми не расставайтесь". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Лебединое озеро". ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1896 году впервые опубликован индекс Доу-Джонса, ставший главным показателем ситуации на американских биржах.
В 1914 году Великобритания впервые применила бомбардировочную авиацию для уничтожения германских мастерских по производству дирижаблей во Фридрихсхафене.
В 1967 году в Великобритании впервые были применены трубки для определения алкоголя у водителей.
В 1970 году Александр Солженицын объявлен лауреатом Нобелевской премии по литературе.
В 1998 году по указанию генерального прокурора РФ Ю. И. Скуратова было возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностных лиц управления делами президента России при заключении контрактов на реконструкцию Московского Кремля. Начало расследования "дела Mabetex".
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