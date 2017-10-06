ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00 - "Дюймовочка", 11:00 - "Три поросенка". Театр кукол, улица Крова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Бармалей", волшебная сказка. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
12:00 - хор "Сибирята". ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
12:00, 16:00 - цирк зверей. Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Смешные деньги". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Вино любви", сценическая композиция Георгия Цхвиравы по рассказам Аркадия Аверченко (семь способов соблазнения). Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Сибирский народный хор (Новосибирск). Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1793 году во французском Реймсе была прилюдно разбита Святая Стеклянница, миром которой осуществлялось помазание более 30 королей Франции, а также, по легенде, крещение в V веке короля франков Хлодвига I.
В 1806 году в Англии запатентована первая копировальная бумага.
В 1905 году началась Всероссийская политическая стачка.
В 1949 году образована Германская Демократическая Республика. Этот день стал национальным праздником в ГДР Днём Республики.
В 1966 году из СССР высланы все китайские студенты.
В 1978 году произошла катастрофа Як-40 Аэрофлота под Свердловском. Погибли 38 человек
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