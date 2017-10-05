ДЛЯ ВСЕХ
Кинофестиваль "Ноль Плюс"
10.00 – спецпоказ "Быть всем. 100 лет Федору Хитруку", д/ф; 11:30 – мультфильмы "Путешествия"; 13:00 - полнометражное игровое кино "Путь прорастания травинки", фильм представляет режиссер Андрей Ким. 17:00 – 18:30 - церемония награждения победителей кинофестиваля. МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Вход свободный.
10:00 - программа "Веселые уроки для малышей", 11:15 - программа "Уютный дом", 12:45 - полнометражное игровое кино "Частное пионерское-2", фильм представляет член творческой команды; 15:00 – мультфильмы "Путешествия"; 16:00 - полнометражное игровое кино "Спасти Пушкина". ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Вход свободный. Подробнее здесь.
10:00, 12:00 - "Золотой петушок". Театр кукол, улица Крова, 36. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Три товарища". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Открытие музыкального фестиваля "Алябьевская осень": "Не покидай свою планету". Музыкальная фантазия по произведению А. де Сент-Экзюпери "Маленький принц". Артист МХТ им. А.П. Чехова Константин Хабенский, камерный ансамбль "Солисты Москвы", художественный руководитель, дирижёр Юрий Башмет. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - комедия "Подыскиваю жену. Недорого!" ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:30 - неделя фильмов Даррена Аронофски: "Черный Лебедь" (2010). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
13.00 - старт проекта "Школа тифлокулинарии". Предприятие инвалидов по зрению, улица Мельничная, 19, второй этаж, актовый зал. Тел. 7 (929) 262 34 52, Ирина Алиева.
14:00 - мастер-класс по боксу "Легенды спорта делятся опытом с молодежью". Гости: многократный чемпион мира и Европы, капитан сборной России по боксу, член олимпийской сборной 2004 года, депутат Тюменской областной думы Евгений Макаренко, заслуженный тренер РСФСР Владимир Черня, заслуженный тренер России, старший тренер сборной страны и Ханты-Мансийского округа – Югры Василий Вольф. Спортшкола "Прибой", проезд Борцов Октября, 2а, корпус 1. Тел. (3452) 593-572, 8-912-996-84-50, Альфия Курмашева.
18:30 - торжественная церемония награждения победителей международного кинофестиваля "Ноль Плюс". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1805 году первый русский воздухоплаватель И. Кашинский совершил полёт на аэростате над Москвой.
В 1927 году в Нью-Йорке прошла премьера первого звукового фильма,. Им стал "Певец джаза".
В 1977 году состоялся первый полёт истребителя МиГ-29.
В 2010 году - день рождения сервиса по обмену фотографиями Instagram
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